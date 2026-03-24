Трус от 7,6 по Рихтер в Тихия океан, близо до кралство Тонга

Земетресение с магнитуд 7,6 - с епицентър на относително голяма дълбочина - бе регистрирано днес в Тихия океан в района на островното кралство Тонга, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Световната агенция се позова на информация на Американския институт по геофизика (USGS).

Трусът е с дълбочина от близо 238 километра, пояснява Ройтерс.

Почти по същото време миналата година - на 30 март, архипелагът в южната част на Тихия океан бе разтърсен от земетресение с магнитуд 7,1.

Епицентърът на тогавашния трус бе на дълбочина 10 километра и отстоеше на 76 км югоизточно от град Пангай.

