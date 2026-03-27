Южна Корея забранява временно износа на нафта

27 март 2026, 6:10 часа 264 прочитания 0 коментара
Южна Корея започна да прилага забрана за износ на нафта от полунощ. Целта е да укрепи вътрешните доставки на фона на прекъсванията, причинени от конфликта в Близкия изток, съобщи министерството на индустрията, цитирано от Ройтерс и БТА. Мярката изисква от рафинериите да насочат количествата, предназначени за износ, към вътрешния пазар и дава на правителството правомощия да разпорежда производството и разпределението на нафта. Това е ключова суровина за нефтохимическата индустрия, използвана при производството на чипове, автомобили, пластмаси и ежедневни стоки. Още: Тръмп обяви подарък от танкери от Иран и удължи спирането на някои бомбардировки (ВИДЕО)

Южна Корея разчита на нафта, за да покрие нуждите си

Южна Корея разчита на внос за около 45% от нуждите си от нафта, като 77% от доставките идват от Близкия изток, което прави снабдяването особено уязвимо от регионалния конфликт, посочва министерството.

Данни на министерството и Корейската национална петролна корпорация показват, че страната изнася около 11% от произведената в страната нафта – количества, които сега ще бъдат пренасочени към вътрешни потребители за стабилизиране на доставките.

Забраната ще остане в сила пет месеца, като приоритетно снабдяване ще бъде осигурено за здравеопазването, ключовите индустрии и основните потребителски стоки, допълва министерството.

Антон Иванов Отговорен редактор
