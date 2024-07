В Турция стана страшно: Хората в Кайсери палят сирийски магазини наред (ВИДЕО)

В турския град Кайсери стана наистина страшно. Хората се разгневиха и започнаха да палят наред сирийските магазини, става ясно кадри в социалните мрежи.

Причината за гнева на хората е сексуално насилие над 7 -годишно момиче. Става въпрос за 26-годишен сирийски гражданин, който малтретирал сексуално дъщерята на чичо си в тоалетната на пазара. По-късно губернаторството на Кайсери обяви, че сириецът бил задържан, а детето взето под закрила, пише Анадолската агенция. ОЩЕ: "Първо го неутрализираха и после го биха": Атака с пистолет в Истанбул завърши зле за нападателя (ВИДЕО)

People in Turkey revolted after a Syrian immigrant raped a 5-year-old girl. Turkish people are burning the shops of Syrian immigrants. pic.twitter.com/9aYOdexKAm