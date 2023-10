Великобритания праща кораби и шпионски самолети близо до Израел

САЩ вече пратиха в района най-големия си самолетоносач "Джералд Форд", който е и най-големият в света, а натам пътува още един. Във въздуха пък вече кръжат изтребители F-18.

🇺🇸🇮🇱 U.S. F-18s patrol the eastern Mediterranean Sea from the aircraft carrier USS Gerald R. Ford which recently arrived in the region as a sign of support for Israel. 📸: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet pic.twitter.com/6MEIEbkmDX

Още: Втори американски самолетоносач пое към Средиземно море за възпиране на военната ескалация

Военният пакет от Лондон, който включва шпионски самолети P8, други средства за наблюдение, два спомагателни кораба, три хеликоптера Merlin и рота кралски морски пехотинци, ще бъде в готовност в региона, за да осигури "практическа подкрепа на Израел и да предложи възпиране и гаранции", заявиха от "Даунинг стрийт".

Britain will send two Royal Navy ships to the eastern Mediterranean and begin surveillance flights over Israel in a show of military support designed to reassure Israel, the Times newspaper reported on Thursday.



Photo is for illustrative purposes only. pic.twitter.com/2E2c4H78CC