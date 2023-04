ВИДЕО: Рисковано изпреварване се превърна в автобусна катастрофа с жертви в Турция

При инцидента има и ранени, като не е ясно дали броят на загиналите няма да стане по-голям.

Причина за случилото се е неразумно изпреварване, поради което шофьорът губи контрол над автобуса на завой при спускане и се преобръща - видеокадри от инцидента го доказват категорично:

A bus carrying military personnel overturned in the Turkish city of Balveren



At least two people died as a result of the accident and several servicemen were injured. pic.twitter.com/Bx2VqGCox4