Войната в Израел: Всички са за удължаване на примирието, но окончателно решение засега няма (ВИДЕО)

Сред пуснатите бе и Мейраф Тали – жената с български произход, която почти два месеца беше държана в плен от терористите на "Хамас", е сред групата освободени заложници на 29 ноември. Заедно с останалите заложници тя преминава първо медицински прегледи, след което ще може да се прибере при семейството си, потвърди и нейният доведен баща пред БНТ.

По-рано днес "Хамас" освободи и двама заложници с руско гражданство в знак на "благодарност" за позицията, заета от руския президент относно войната в Израел. Новината обяви на 29 ноември високопоставеният служител на терористичната групировка Муса Абу Марзук, който е част от политическото крило на "Хамас". Не е ясно дали двамата заложници имат и израелско гражданство.

Новата размяна идва в момент, в който преговарящите продължават да работят за удължаване на примирието между Израел и Хамас, което продължава вече шести ден. Ключовият посредник Катар е "много оптимистично настроен", че ще бъде обявено удължаване, каза говорител на външното министерство пред CNN.

Военното крило на ислямистката организация също е информирало посредниците, че е готово за удължаване на примирието и че може да освободи израелските заложници, които то самото, други съпротивителни движения и други страни държат в ръцете си "съгласно условията на съществуващото примирие", твърди източникът.

Израел приветства освобождаването на десетки заложници през последните дни и казва, че ще запази примирието, ако Хамас продължи да освобождава пленници. Все пак премиерът Бенямин Нетаняху подчерта в сряда, че ще поднови кампанията си за елиминиране на Хамас, който управлява Газа от 16 години и организира смъртоносната атака срещу Израел, дала начало на последният опустошителен конфликт.

През първите пет дни от примирието Хамас освободи 81 заложници , предимно жени и деца. Израел от своя страна пусна от затворите 180 палестинци – главно жени и непълнолетни, много от които бяха държани зад решетките без обвинения.

31 деца, държани като заложници в Ивицата Газа, бяха освободени в рамките на временното споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", но след 54 дни 9 деца все още се намират в плен. Най-малкото от тези деца е на 10 месеца – Кфир Бибас.

The Bibas family, including 10-months-old Kfir, 4-year-old Ariel and their mother Shiri were abducted by Hamas on October 7.



Hamas must be held accountable.

Hamas must release all hostages immediately. pic.twitter.com/aizQ6M0Yp2