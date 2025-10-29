За търговски преговори: Тръмп пристигна в Южна Корея (ВИДЕА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп кацна в Южна Корея – последната спирка от настоящата му обиколка в Азия, като е оптимистично настроен за постигане на примирие в търговската война с китайския президент Си Дзинпин и за сключване на успешно икономическо споразумение с южнокорейския лидер И Дже-мьон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Важна търговска среща

Пристигайки от Токио часове след като Северна Корея проведе изпитание на крилата ракета, способна да носи ядрени заряди, Тръмп ще се срещне с южнокорейския си колега в Кьонджу, тих град, пълен с исторически гробници и дворци, като основната тема в разговора им ще бъдат нерешените търговски въпроси между САЩ и Южна Корея.

След като пристигна в южния град Пусан, Тръмп се разходи по червения килим, ръкувайки се с официални лица. След това се качи на хеликоптер и се отправи към Кьонджу.

Говорейки пред репортери на борда на президентския самолет преди пристигането си, Тръмп омаловажи ракетното изпитание на Северна Корея и заяви, че е изцяло фокусиран върху срещата си китайския президент.

"Отношенията ни с Китай са много добри. Мисля, че ще постигнем много добър резултат за нашата страна и всъщност за света", каза Тръмп.

Той очаква да намали американските мита върху китайски стоки в замяна на ангажимента на Пекин да ограничи износа на прекурсори на фентанил.

Тръмп не спомена днешните търговски преговори с Южна Корея, като и двете страни омаловажиха перспективата за пробив в преговорите с лидерите.

"Лидерите ще обсъдят търговията, инвестициите и мира на Корейския полуостров на преговорите в сряда“, съобщи кабинетът на И Дже-мьон, визирайки Северна Корея.

Тръмп многократно е призовавал за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, включително по време на това пътуване, но няма публичен коментар по темата от Пхенян.

Срещата между Си Дзинпин и Тръмп засенчва останалата част от обиколката. Преговарящи от двете водещи световни икономики обсъдиха в неделя рамка за споразумение за спиране на по-строгите американски мита и контрола върху износа на редки елементи от Китай, съобщиха американски служители.