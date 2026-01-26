Евтаназират глутница диви кучета: Помогнали на туристка да се удави

Властите в австралийския щат Куинсланд обявиха, че глутницата динго (бел. ред вид диви кучета) ще бъде унищожена. Това обяви Андрю Пауъл, министър на околната среда на Куинсланд, предаде хърватската медия "Индекс". Става въпрос за глутница от 10 кучета, които са свързани със смъртта на 19-годишната канадската туристка Пайпър Джеймс на остров К'гари. Аутопсията на туристката, чиито резултати бяха публикувани в петък, откри физически доказателства за удавяне и наранявания, съответстващи на ухапвания от динго, но заяви, че „ухапванията, настъпили преди смъртта, най-вероятно не са причина за незабавната смърт“.

С други думи е вероятно дивите кучета да са помогнали на туристката да се удави. ОЩЕ: Спасиха мистериозни кучета вълци (ВИДЕО)

Нападенията на динго

К'гари е национален парк и е собственост на местното население. Народът Бучула управлява острова в сътрудничество с правителството на щата.

Нападенията на динго обаче стават все по-чести през последните години, но фаталните инциденти остават рядкост.

През 1980 г. динго убиват бебето Азария Чембърлейн близо до Алис Спрингс в Северната територия. Майка ѝ, Линди Чембърлейн, е била лъжливо обвинена за смъртта на детето, както е показано във филма „Вик в тъмното“.

През 2001 г. динго в К'гари уби деветгодишния Клинтън Гейдж, което предизвика противоречиво избиване на животните. След това бяха убити около 30 динго, ход, който федералното правителство определи като „нелогичен“ и на който се противопоставиха природозащитниците.

Оттогава насам правителството на щата въведе редица мерки за защита на хората, като огради и предупредителни знаци, но някои животни все още понякога биват убивани. Жителите на Бучула и екологичните групи от години обвиняват прекомерния туризъм за нападенията на острова.

Консултативният комитет за световното наследство на К'гари предупреди през февруари миналата година, че екосистемата на острова е изложена на риск от „унищожение поради свръхтуризъм“, но Пауъл последователно отхвърля предложенията за ограничаване на броя на посетителите. ОЩЕ: Глутница вълци изплаши жителите на морски курорт (ВИДЕО)