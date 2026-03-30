"Аятолахът Вучич и неговият сръбски Вагнер": Сръбски журналист с твърдение за нова паравоенна формация

За възникването на нова паравоенна формация в Сърбия под ръководството на сръбския президент Александър Вучич говори в свой анализ за хърватската медия "Индекс" журналистът Момчило Джурджич. Журналистът е един от основателите на Сръбската демократическа партия, бил е главен редактор на регионалната RTV, кореспондент на Радио Свободна Европа, а сега се изявява като анализатор. Той дори говори за аятолах в Сърбия и създаването на сръбски "Вагнер", или Сръбска революционна гвардия по примера на Иран.

Трансформацията

Журналистът обръща внимание, че по време на студентско-гражданските протести и двата кръга местни избори през 2025 г. в някои сръбски общини, белградският режим най-накрая интегрирал лоялистките групи на Батина в редовните формирования на Министерството на вътрешните работи.

Дурджич коментира, че през последната година демонстранти по улиците и коридорите на своите колежи много често са имали възможност да се изправят срещу маскирани бандити в полицейски униформи без задължителни лични документи, често татуирани, но редовно насилствени отвъд всякаква мярка.

"Така редовното министерство на силата бавно, но сигурно се трансформира в парадържавно образувание, където професионалните полицаи се появяват във функцията на защита на онези, които те почти законно са преследвали, сведени до функцията на външна сигурност на законно и незаконно осъдени престъпници, както в случая с Чациланд (бел. ред. палатковия лагер в подкрепа на властта в Сърбия)", пише журналистът.

Той обръща внимание още и на създаването на параполитическа организация, която отговаря на Центъра за социална стабилност. Според него става въпрос формално за неправителствена организация, която по чудо се е превърнала в идеологически юмрук на режима.

Vladimir Mićić, koordinator batinaša na mostu u Šapcu 2021, tada pomoćnik gradonačelnika Šapca, sada pomoćnik ministra i Boban Birmančević (brojne funkcije i "uspesi")



Революционната гвардия на Вучич или "Сръбският Вагнер"

Според него, в Сърбия има система, в която президентът се е отстранил от рамките на конституционните си правомощия, е напълно очаквано демократичната власт на парламента, правителството и съдебните органи да бъде узурпирана от неформални, незаконни центрове на власт. Ето защо според Дурджич се стига до едно въображаемо творение - Чациленд.

"В неформалната си структура все по-ясно се виждат „аятолахът“ и „мулата“, които са извън ничий, освен, предполагам, божествения контрол, където министър-председателят, като конституционно най-силната политическа фигура, представлява комбинация от нерелевантността на фикуса и отсъствието на каквато и да е електорална легитимност.

Чациланд, влажен израз на копнеж по Иран и Русия, Вагнер и Революционната гвардия, е по същество квазитеократично творение, което като питон поглъща Сърбия.

Революционната гвардия на Вучич, в дълбокия фон и призрачната тишина, в която се превръща сръбският Вагнер, освен гореспоменатите токсични съставки, се състои и от чуждестранни наемници от Дрина, които, както се оказва, ще се превърнат в ключови козове на изборите, преди всичко във Войводина и Белград. Въпреки че Милорад Додик. вече не е на предизборните предавания на Вучич, босненските сърби са там, по-многобройни от всякога.

Също така, през последните няколко дни, обществената служба на Чациланд, изневиделица, стартира медийна кампания за амнистия за хулиганите на Партизан, осъдени по делото за убийството на френския фен Брис Татон, пише още журналистът в своя анализ.