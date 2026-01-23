Али Ахмети: Да впишем българите в конституцията ни, от това само ще спечелим

Председателят на албанската партия от Република Северна Македония ДСИ Али Ахмети е коментирал темата за нужните конституционни промени за продължаване на евроинтеграцията на страната. Според него, те трябва да се случат възможно най-скоро и „ще направят разликата между Македония и България“. Ахмети смята, че ако конституционните промени се случат, десните партии в България няма да могат да казват, че в РСМ няма македонци и всички са българи, предават медии като "Инфомакс", "Либертас" и "Пулс 24".

„Може би конституционните промени са на второ или трето място, но ако мислим за политическа, развойна и икономическа стабилност, трябва да вземем спешно решение. Мисля, че това решение изобщо не вреди нито на държавата, нито на македонската общност, защото включването на българите в Конституцията прави разликата между македонската и българската общност. Десните партии в България вече няма да могат да казват, че в Македония няма македонци и че всички са българи. Тази позиция е много разпространена сред националистическите партии там. Те не искат и да чуят, че изобщо има македонска общност“, обясни той.

„Така че с конституционните промени разликата е направена. Македонският народ печели. Всяко забавяне не е добро, защото може да бъде използвано от националистически кръгове, които не искат просперитетът на Северна Македония да се движи към процесите на европейска интеграция“, допълва още Али Ахмети.

