Любопитно:

Али Ахмети: Да впишем българите в конституцията ни, от това само ще спечелим

23 януари 2026, 20:37 часа 479 прочитания 0 коментара
Али Ахмети: Да впишем българите в конституцията ни, от това само ще спечелим

Председателят на албанската партия от Република Северна Македония ДСИ Али Ахмети е коментирал темата за нужните конституционни промени за продължаване на евроинтеграцията на страната. Според него, те трябва да се случат възможно най-скоро и „ще направят разликата между Македония и България“. Ахмети смята, че ако конституционните промени се случат, десните партии в България няма да могат да казват, че в РСМ няма македонци и всички са българи, предават медии като "Инфомакс", "Либертас" и "Пулс 24".

Още: След местния вот: Валят оставки в Северна Македония

„Може би конституционните промени са на второ или трето място, но ако мислим за политическа, развойна и икономическа стабилност, трябва да вземем спешно решение. Мисля, че това решение изобщо не вреди нито на държавата, нито на македонската общност, защото включването на българите в Конституцията прави разликата между македонската и българската общност. Десните партии в България вече няма да могат да казват, че в Македония няма македонци и че всички са българи. Тази позиция е много разпространена сред националистическите партии там. Те не искат и да чуят, че изобщо има македонска общност“, обясни той.

Още: Скопие се плъзга към "третата сръбска република": Албанците в Северна Македония притеснени

„Така че с конституционните промени разликата е направена. Македонският народ печели. Всяко забавяне не е добро, защото може да бъде използвано от националистически кръгове, които не искат просперитетът на Северна Македония да се движи към процесите на европейска интеграция“, допълва още Али Ахмети. 

Още: Ахмети: Чудесни новини от ЕС за албанците. РСМ не е с нас

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Али Ахмети албанци Република Северна Македония РСМ македонска конституция новини от Балканите
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес