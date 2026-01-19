Балканите и Венецуела са в една и съща наркомрежа

Маршрутите на наркотрафика през Венецуела отново се озоваха на фокус след като американските власти отвлякоха и обвиниха президента на страната Николас Мадуро в „наркотероризъм“. Докато производството се води в Ню Йорк, възниква въпросът къде се намират балканските престъпни групировки в тази глобална мрежа, пише хърватската медия "Индекс", позовавайки се на материал на "Дойче Веле". Темата започна след като преписи на съобщения от приложението Sky, което е било използвано от престъпни групировки по целия свят, показват контакти на балкански кланове с доставчици във Венецуела.

В едно от съобщенията от 2020 г. се споменава за покупка на три тона кокаин от лице, обозначено като „Патрон“. Решението за набавяне на допълнително количество наркотици, според разследващите документи, е взето под ръководството на Радой Звичер, осъденият глава на клана Кавачки от Черна гора, който управлява бизнеса и в Сърбия.

Потвърдена ли е балканската връзка?

Въпреки това, преките връзки на балканските престъпни групировки с картелите, споменати в обвинителния акт, засега не са публично потвърдени. „Картелите рядко биват точно назовавани по време на процесите срещу членове на которските кланове“, каза пред DW Йелена Йованович, журналистка от черногорския вестник „Виести“, която следи тези процеси.

„Много по-често се използват общи описания като „колумбийски“, „еквадорски“, „бразилски“ контакти и доставчици или „южноамерикански доставчици“, без точно да се посочват картелите.

"Връзката с Латинска Америка е видима“, обяснява тя.

Въпреки това, в Албания съществува конкретно сътрудничество с един от картелите, споменати в обвинителния акт срещу Мадуро. А именно, албанската престъпна фамилия Хиса е била обект на обвинения от Министерството на финансите на САЩ по обвинения в пране на пари в полза на картела Синалоа.

Снимка: Politie

Балканският картел

Йованович казва, че в международните разследвания балканските организирани групи „често се третират като по-широк конгломерат от мрежи от Черна гора, Сърбия, Албания, Хърватия, Босна и Херцеговина и Словения“ и затова са наричани Балкански картел.

Венецуела е описана в множество международни доклади като транзитна страна за кокаин, който пристига в Европа от Колумбия и други страни производителки. Това е посочено и от Глобалната инициатива за борба с транснационалната организирана престъпност.

Тя добавя, че Балканският картел има широка мрежа от сътрудници, която се простира в над 30 държави, и че самата организация е голяма и оперативно силна.

Според Йованович, без корупция и „хора вътре в системата“, подобни операции не биха били възможни. Именно поради мащаба и нивата на организация се смята, че балканските престъпни мрежи биха могли да попаднат във фокуса на американските власти. ОЩЕ: В социалната си мрежа: Тръмп се провъзгласи за временен президент на Венецуела

Западна Африка и Балканите

Както обяснява Йованович, Западна Африка се споменава все по-често в случаи, включващи балкански престъпни мрежи, т.е. за съхранение, претоварване, преопаковане и изпращане към Европа. Това обаче не е правило.

„За черногорските организирани престъпни групировки доминиращият модел е Еквадор, Колумбия и Бразилия. От тези пристанища кокаинът пристига с контейнеровози до големи европейски пристанища, като Ротердам и Антверпен, откъдето се разпространява в цяла Европа“, казва нашият събеседник. ОЩЕ: На живо: Наркокартел уби три момичета. Аржентина избухна в протести (ВИДЕО И СНИМКИ)

