Балканите изгелжда са в шах след като лидерът на партията Съюз на независимите социалдемократи Милорад Додик заяви, че сега има „неутрална“ позиция по отношение на НАТО, въпреки че по-рано беше категорично против това. Думите му по адрес н Алианса дойдоха след среща с делегацията на ХДС Босна и Херцеговина, водена от президента на партията Драган Чович, предаде босненският портал klix.ba.

Новата позиция за НАТО

"Относно членството на Босна и Херцеговина в НАТО, ние имаме неутрална позиция по този въпрос, от друга страна, позицията на ХДС е, че трябва да бъдем член и аз разбирам това. Също така, ние не сме против БиХ да стане член на Европейския съюз“, заключи Додик.

Припомняме, че през март хората на Додик са блокираха законите, свързани с европейския път на страната. Заместник-председателят на Камарата на народите и лидер на ХДС БиХ Драган Чович изрази разочарованието си от новата блокада на тази парламентарна камара и европейския път на страната.

Додик е за отмяна на Дейтънското споразумение

Неведнъж Додик е говорил за отмяна на Дейтънското споразумение, както из а сепаратизъм. Желанията му обаче бяха посечени от САЩ.

Тоой обаче изглежда е проводник на руските интереси, каквито също са отмянса на споразумението, което сложи край на войната в Босна и Херцеговина.