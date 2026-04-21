"Това, че аз и вие сме гейове, не значи, че може да говорим на "ти": Бърнабич в спор с депутат в Сърбия (ВИДЕО)

Милош, това, че аз и вие сме гейове, не значи, че може да си говорим на "ти", каза председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич от парламентарната трибуна в нашата западна съседка, става ясно от видео в социалната мрежа. Според нея сексуалната ориентация е едно, а дали са приятели, нещо съвсем друго. Това се е случило по време на бурната сесия председателят на Народното събрание Ана Бърнабич реагира на поведението на депутата Милош Парандилович, като подчерта важността на уважението, предаде македонската медия "Во Центар".

Членовете на сръбския парламент проведоха днес заседание, което бе белязано от разгорещена дискусия, а реакцията на председателя на Народното събрание Ана Бърнабич на неподходящото поведение на депутата Милош Парандилович привлече особено внимание, пише още медията.

Коя е Бърнабич?

Ана Бърнабич е сръбски политик, бивша министър-председателка на Сърбия от 29 юни 2017 до 20 март 2024 г., а в момента заема поста председател на Народното събрание. Бърнабич е близка до сръбския президент Александър Вучич, който пък е приятел с руския диктатор Владимир Путин.

Самата тя обаче описва себе си като "най-големият европеец в Сърбия", но и че на нея й е писнало от Европа, която пък дава недобри оценки за напредъка на Белград по пътя към ЕС.