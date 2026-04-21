Котаракът, който обедини една столица: Щастлив финал за изгубения любимец на Сараево (СНИМКА)

Фатмир е любимият котарак на Сараево, чието изчезване обедини босненската столица. Той се скиташе от "Инат къща" този уикенд и за щастие беше намерен, като за щастливата развръзка потвърди неговият собственикт, предаде босненския портал klix.ba. „Ето го, хора. Трепери. Ето го. Една леля го намери. Ето ни тук на улица „Принципова“, знаете. Хора, за него Сараево е чак до кметството. Не знае по-нататък“, каза собственичката му Алиса Сутович Никшич.

Във фейсбук страницата "Мое Сараево" пише, че Фатмир е намерена от Ирена Циварич Йелеч.

Фатмир обича да изчезва

Това не е първото изчезване на Фатмир. Последно беше изчезнал на 9 януари. Тогава беше намерен в кафене в Башчаршия.

Любимецът на Сараево

Тази сладка котка привлече вниманието на много хора миналата година, които публикуваха негови снимки и видеоклипове в социалните мрежи и следяха неговите „лудории“.

