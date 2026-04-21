Тръмп: Шефът на Apple ми звънна да ме целуне отзад, бях впечатлен от себе си

В деня, в който Apple обяви, че главният изпълнителен директор Тим Кук се оттегля през септември и предава поста си на дългогодишния кадър на компанията Джон Търнъс, американският президент Доналд Тръмп излезе с публикация в социалната мрежа Truth Socai, в която разказва за свой разговор с Кук. В свой собствен стил републиканският държавен глава използва нецензурни думи за 65-годишния технологичен предприемач.

Още: Край на една ера в Apple: Тим Кук се оттегля

"Винаги съм бил голям почитател на Тим Кук, както и на Стив Джобс, но ако Стив не беше напуснал този свят толкова млад и ръководеше компанията вместо Тим, тя щеше да се справя добре, но далеч не толкова добре, колкото под ръководството на Тим. За мен всичко започна с едно телефонно обаждане от Тим в началото на първия ми мандат. Той имаше доста сериозен проблем, който само аз, като президент, можех да разреша. Повечето хора биха платили милиони долари на консултант, когото вероятно не бих познавал, но който би казал, че ме познава добре. Хонорарът би бил платен, но работата не би била свършена. Когато получих обаждането, си казах: „Уау, това е Тим от Apple (Кук!), колко голямо нещо е това?“. Бях много впечатлен от себе си, че шефът на Apple ми се обажда, за да ми „целуне з****ика“", написа Тръмп.

Още: Иран и САЩ били на косъм от споразумение, но Тръмп провалил всичко с постове онлайн

Начало на една "дълга и много хубава връзка"

"Във всеки случай, той ми обясни проблема си, който беше труден, аз почувствах, че е прав, и се погрижих за него, бързо и ефективно. Това беше началото на една дълга и много хубава връзка. По време на петте ми години като президент Тим ми се обаждаше, но никога прекалено често, и аз му помагах, където можех", сподели републиканецът.

Явно Кук е върнал услугата. "Години по-късно, след 3 или 4 случая, в които ми помогна много, започнах да казвам на хората – на всеки, който искаше да ме чуе – че този човек е невероятен мениджър и лидер. Той ми се обажда, аз му помагам (но невинаги, защото понякога е прекалено агресивен в исканията си!) и той свършва работата БЪРЗО, без да се дава и цент на онези много скъпи (милиони долари!) консултанти из града, които понякога свършват работата, а понякога не", добави Тръмп.

Още: Тръмп критикува Apple заради функция на iPhone

"Във всеки случай, Тим Кук имаше НЕВЕРОЯТНА кариера, почти несравнима, и ще продължи да върши страхотна работа за Apple, както и за всичко друго, с което реши да се занимава. Просто казано, Тим Кук е невероятен човек!!!", завърши публикацията си президентът на САЩ.

Тим Кук ще продължи да изпълнява ролята си на главен изпълнителен директор до лятото, като работи в тясно сътрудничество с Джон Търнъс, за да има плавен преход.

Още: Милиардери в прожекторите: Технологичните гиганти уважиха церемонията на Тръмп