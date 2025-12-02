В Прищина ходят пеша: Две седмици са без градски транспорт (ВИДЕО)

Косовската столица Прищина втора седмица е без градски транспорт, съобщават косовски медии, цитирани от БТА.

Градският транспорт спря миналия понеделник, 24 ноември, заради блокирани собствени средства на община Прищина, за което кметът на общината Пърпарим Рама, който е от опозиционния Демократичен съюз на Косово (ДСК / LDK), обвини Министерството на финансите.

Средствата са необходими за покриване на финансови задължения на общината към компанията "Градски транспорт" (Trafiku Urban).

Искат си парите

Въпреки че общинският съвет на косовската столица проправи път за отблокиране средствата, които са в размер на 28 милиона евро, на извънредно заседание на 27 ноември, служителите в градския транспорт заявиха, че ще протестират, докато заплатите им не бъдат изплатени, информира в. "Коха диторе".

От управляващото ляво Движение "Самоопределение" (LVV) заявиха вчера, че Министерството на финансите е превело 28 милиона евро на община Прищина, но. финансовият директор в общината каза, че към вчера следобед средствата не са били преведени, пише вестникът.

Протестите на служителите на градския транспорт се провеждат всеки ден между 10 и 12 ч. (11-13 ч. бълг. вр.) пред сградата на община Прищина, информира Косовското радио и телевизия.

