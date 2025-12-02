Спорт:

Водна криза в Атина, градът пред режим

02 декември 2025, 12:17 часа 284 прочитания 0 коментара
Водна криза в Атина, градът пред режим

Задълбочаваща се водна криза застрашава гръцката столица Атина. Причината е, че двата основни язовира, захранващи града - "Морнос" и "Илики", са загубили около 40% от запасите си през последните години.

Това съобщават официални лица, цитирани от електронното издание на в. "Катимерини".

Язовир "Морнос" е намалял почти наполовина през последните години, коментират експерти. Язовир "Илики" също е отчел драматичен спад в нивото на водата, сочат официални данни.

Още: Закъсненията на полетите на летището в Атина продължават

Според специалисти настоящото засушаване може да се сравни единствено с продължителния сух период от 1988-1994 г.

Планира се извънреден воден режим

Основните причини, които ограничават естествените притоци, са продължителното засушаване, по-малкият брой дъждовни дни и намаленото количество планински снегове.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Getty Images

Силни бури напоследък пък почти не са допринесли за възстановяване на водоемите, тъй като голяма част от водата се е оттекла към морето, отбелязват още експертите.

Още: Втори ден от стачката на таксиметровите шофьори в Атина

За да се справи със ситуацията, гръцкото правителство планира да наложи извънреден воден режим. Също така се планира ускоряването на проекти за водоснабдяване и изграждане на помощна инфраструктура, предаде БТА.

Властта поставя на централно място в стратегията си проекта "Евритос", който е насочен към отклоняването на излишните води от язовира "Кремаста" към водоснабдителната мрежа на Атина.

Разумното използване на водата от жителите на града също е призив, който отправиха местните власти.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Атина водна криза воден режим
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес