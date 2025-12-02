Водна криза в Атина, градът пред режим

Задълбочаваща се водна криза застрашава гръцката столица Атина. Причината е, че двата основни язовира, захранващи града - "Морнос" и "Илики", са загубили около 40% от запасите си през последните години.

Това съобщават официални лица, цитирани от електронното издание на в. "Катимерини".

Язовир "Морнос" е намалял почти наполовина през последните години, коментират експерти. Язовир "Илики" също е отчел драматичен спад в нивото на водата, сочат официални данни.

Според специалисти настоящото засушаване може да се сравни единствено с продължителния сух период от 1988-1994 г.

Планира се извънреден воден режим

Основните причини, които ограничават естествените притоци, са продължителното засушаване, по-малкият брой дъждовни дни и намаленото количество планински снегове.

Силни бури напоследък пък почти не са допринесли за възстановяване на водоемите, тъй като голяма част от водата се е оттекла към морето, отбелязват още експертите.

За да се справи със ситуацията, гръцкото правителство планира да наложи извънреден воден режим. Също така се планира ускоряването на проекти за водоснабдяване и изграждане на помощна инфраструктура, предаде БТА.

Властта поставя на централно място в стратегията си проекта "Евритос", който е насочен към отклоняването на излишните води от язовира "Кремаста" към водоснабдителната мрежа на Атина.

Разумното използване на водата от жителите на града също е призив, който отправиха местните власти.