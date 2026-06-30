Тъкмо щеше да се потопи в красотите на Лефкада: Камък падна върху туристка в Гърция

В разгара на летния сезон 52-годишна туристка от гръцко-британски произход е била тежко ранена на гръцкия остров Лефкада след като камък я ударил в главата. За случая съобщава гръцкото издание Kathimerini. Информацията е, че жената е пътувала към красиво място на западния остров Лефкада, като инцидентът е станал, докато посетителката е посещавала водопад на няколко километра навътре в сушата от крайбрежния курорт Нидри в източната част на Лефкада.

Какво е състоянието й?

Жената е била откарана по спешност в болница в Лефкада, а оттам в интензивно отделение в Атина.

Няма информация за състоянието й. Единственото, което се знае до момента е, че вследствие на удара с камъка, състоянието й е тежко.

Няма информация и колко точно е бил камъкът, който е ударил туристката. ОЩЕ: След кафявата морска вода в Будва: Морето в Черна гора е чисто

Райското кътче

Водопадите Димосарис близо до Нидри достигат височина от около 12 метра.

Водопадите са една от най-популярните, достъпни и красиви природни забележителности на остров Лефкада. Тъй като островът е прочут главно с изумителните си плажове, тези водопади предлагат коренно различно преживяване – прохлада, пищна зеленина и чиста планинска природа. ОЩЕ: Бормашини за добро утро на туристите: Строителство в разгара на летния сезон в Будва