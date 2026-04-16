Докато Сърбия се въоръжава до зъби: Лавров говори за "буферна зона" на Балканите

Външният министър на руския диктатор Владимир Путин Сергей Лавров заговори за "буферна зона" на Балканите и по-конкретно в Сърбия, която междувременно се въоръжава до зъби в последните месеци. Разбира се, според него желанието за буферна зона идвало от Европейския съюз. "Европейският съюз се опитва да превърне Сърбия в „буферна зона“ за противопоставяне на Русия", заявил Лавров в Пекин, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на турската Анадолска агенция.

Лавров подчерта, че Москва уважава позицията на сръбския президент Александър Вучич, който в разговори с диктатор Владимир Путин многократно е подчертавал, че вижда европейската перспектива през икономическите интереси и инфраструктурата, но не за сметка на отношенията с Русия. Лавров разкритикува подхода на Брюксел към Белград, заявявайки, че продължаването на преговорите за присъединяване на Сърбия е обусловено от две ключови искания: признаване на независимостта на Косово, което той оцени като доказателство за „антисръбската същност“ на позицията на ЕС, и пълно спазване на санкциите, наложени на Русия от Европейския съюз.

Според него подобен натиск противоречи на волята на сръбския народ, който по думите му таи силни исторически симпатии към Русия и Китай. Той обаче каза, че Москва ще уважи избора на гражданите на Сърбия и изрази мнение, че Вучич като „опитен политик“, разбира и усеща добре настроението на своя народ.

Сърбия се въоръжава до зъби

Последните месеци Сърбия се въоръжава до зъби.

През март Сърбия е първата европейска държава, която закупи китайски балистични ракети „въздух-земя“ CM-400AKG, което притесни нейните съседи и най-вече Хърватия.

Междувременно сръбският президент отбеляза, че държавата ще подпише големи договори за закупуване на военна техника в следващия период и че вече са направени значителни поръчки за модернизацията на военните, доплъва Скопје1.мк.

Той заговори и за казармите като за "нови фабрики" и предложи създаването и приемането на стратегия за роботизация и сформирането на подразделение - батальон, оборудвано с роботизирани платформи и дронове.

Нещо повече - той връща военната служба от 1 март догодина.

Не е тайна за никого, че сръбския президент Александър Вучич си е много близък с Москва, а според доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) от ноември 2025 г. Кремъл продължава усилията си да дестабилизира Балканите и да развали Дейтънското споразумение от 1995 г., което сложи край на войната в Босна от 1992-1995 г.

Освен това в края на миналата година близо до границата именно с Босна и Херцеговина - в Сърбия беше открито руско паравоенно училище.

Русия има интерес от алтернатива на ЕС на Балканите

Говорейки за регионалната стабилност, руският външен министър посочи, че Русия, за разлика от ЕС, е заинтересована от „обединяваща инфраструктура“ на Балканите в икономически и културен план.

Това изглежда като някакъв вид руска алтернатива на Европейския съюз и добре се вписва с тезата например на македонските политици, които говорят за твърде много изисквания от страна на Брюксел. Освен това е и продължение на идеята на сръбския президент Александър Вучич за "полуевропейски съюз".

Може би руският външен министър има предвид аналогичната на "Руски свят" доктрина за "Сръбски свят", която цели именно и може би идеята е именно Белград да е център на този нов регионален съюз.