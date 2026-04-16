Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Докато Сърбия се въоръжава до зъби: Лавров говори за "буферна зона" на Балканите

16 април 2026, 9:52 часа 530 прочитания 0 коментара
Външният министър на руския диктатор Владимир Путин Сергей Лавров заговори за "буферна зона" на Балканите и по-конкретно в Сърбия, която междувременно се въоръжава до зъби в последните месеци. Разбира се, според него желанието за буферна зона идвало от Европейския съюз.  "Европейският съюз се опитва да превърне Сърбия в „буферна зона“ за противопоставяне на Русия", заявил Лавров в Пекин, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на турската Анадолска агенция.

Лавров подчерта, че Москва уважава позицията на сръбския президент Александър Вучич, който в разговори с диктатор Владимир Путин многократно е подчертавал, че вижда европейската перспектива през икономическите интереси и инфраструктурата, но не за сметка на отношенията с Русия. Лавров разкритикува подхода на Брюксел към Белград, заявявайки, че продължаването на преговорите за присъединяване на Сърбия е обусловено от две ключови искания: признаване на независимостта на Косово, което той оцени като доказателство за „антисръбската същност“ на позицията на ЕС, и пълно спазване на санкциите, наложени на Русия от Европейския съюз. 

Според него подобен натиск противоречи на волята на сръбския народ, който по думите му таи силни исторически симпатии към Русия и Китай. Той обаче каза, че Москва ще уважи избора на гражданите на Сърбия и изрази мнение, че Вучич като „опитен политик“, разбира и усеща добре настроението на своя народ.

Сърбия се въоръжава до зъби

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последните месеци Сърбия се въоръжава до зъби. 

През март Сърбия е първата европейска държава, която закупи китайски балистични ракети „въздух-земя“ CM-400AKG, което притесни нейните съседи и най-вече Хърватия.

Междувременно сръбският президент отбеляза, че държавата ще подпише големи договори за закупуване на военна техника в следващия период и че вече са направени значителни поръчки за модернизацията на военните, доплъва Скопје1.мк.

Той заговори и за казармите като за "нови фабрики" и предложи създаването и приемането на стратегия за роботизация и сформирането на подразделение - батальон, оборудвано с роботизирани платформи и дронове. 

Нещо повече - той връща военната служба от 1 март догодина.

Не е тайна за никого, че сръбския президент Александър Вучич си е много близък с Москва, а според доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) от ноември 2025 г. Кремъл продължава усилията си да дестабилизира Балканите и да развали Дейтънското споразумение от 1995 г., което сложи край на войната в Босна от 1992-1995 г.

Освен това в края на миналата година близо до границата именно с Босна и Херцеговина - в Сърбия беше открито руско паравоенно училище.

Русия има интерес от алтернатива на ЕС на Балканите

Говорейки за регионалната стабилност, руският външен министър посочи, че Русия, за разлика от ЕС, е заинтересована от „обединяваща инфраструктура“ на Балканите в икономически и културен план.

Това изглежда като някакъв вид руска алтернатива на Европейския съюз и добре се вписва с тезата например на македонските политици, които говорят за твърде много изисквания от страна на Брюксел. Освен това е и продължение на идеята на сръбския президент Александър Вучич за "полуевропейски съюз".

Може би руският външен министър има предвид аналогичната на "Руски свят" доктрина за "Сръбски свят", която цели именно и може би идеята е именно Белград да е център на този нов регионален съюз. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Западни Балкани Кремъл Сергей Лавров Русия Александър Вучич буферна зона сръбски свят
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес