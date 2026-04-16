Еди Рама: Кой си е мислил, че бившият кмет на Ню Йорк ще стане албанец. Ще го научим и на албански! (СНИМКИ)

Бившият кмет на Ню Йорк Ерик Адамс получи албанско гражданство, а албанските му лични документи бяха връчени в Тирана лично от премиера на Албания Еди Рама. Адамс получи албанските си лична карта и паспорт на 14 април на церемония по време на четвъртата Среща на върха на диаспората – ежегодно събитие, което събира албанци от цял свят.

Албанският премиер подчерта, че никой не си е мислил, че някой ден бившият кмет на Ню Йорк ще бъде гражданин на Албания и жител на Тирана, цитира го Албанското радио и телевизия.

„Като се има предвид, че ние, албанците, сме единствените, които си казваме „Знаех си!“, нека си вдигне ръката всеки, който има смелостта да каже, че му е минавало през ум, че бившият кмет на Ню Йорк ще стане жител на Тирана и гражданин на Албания. Този ден, който никой не знаеше, че ще дойде, дойде“, каза Рама.

Албанският премиер връчи на Адамс личните му документи с думите: „Това са албанските ти лична карта и паспорт. Скоро ще те научим и на албански".

Снимки: Facebook/Edi Rama

На снимка от церемонията се вижда как бившият кмет на Ню Йорк носи плис – традиционна бяла албанска шапка от наплъстена вълна.

Рама написа във Фейсбук, че Адамс е получил албанско гражданство, защото сам е поискал при посещението си по-рано да стане гражданин на Тирана, която е описал като „малък Ню Йорк, за който никога не съм си представял, че ще е толкова привлекателен“.

Албанското гражданство на Ерик Адамс беше формализирано с указ на албанския президент Байрам Бегай след искане на самия бивш кмет на Ню Йорк, отбелязва Албанското радио и телевизия.