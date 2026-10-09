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Европол с арести в Словения и Испания: Сред задържаните има и българи

09 октомври 2026, 18:22 часа 234 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Европол с арести в Словения и Испания: Сред задържаните има и българи

Петдесет души са били арестувани при международна операция срещу мрежа за трафик на наркотици, обхващаща различни части на Балканите, предаде албанската телевизия Top-Channel. Европол обяви, че заподозрените са свързани и с убийства, отвличания и нападения с използване на огнестрелно оръжие и ръчни гранати в няколко европейски държави. Според Европол операцията е била координирана в реално време от оперативен център в Любляна, с аналитична и оперативна подкрепа от страна на европейската агенция.

Сред задържаните има българи

Операцията приключила на 6 октомври с акции на 42 адреса в Словения и Испания, в които са участвали органи на реда от 22 държави. Най-голям брой арести бяха извършени в Словения, където бяха задържани 34 души.

В разследването са замесени граждани на няколко държави, сред които Босна и Херцеговина, Сърбия, Словения, България, Турция и Нидерландия. По време на операцията бяха иззети 66 килограма наркотици – включително канабис и амфетамини, – както и оръжия, пари в брой и бижута.

Според разследващите органи мрежата е укривала наркотици в легални пратки със стоки и ги е транспортирала с камиони и микробуси до различни европейски държави. Групата е координирала престъпната си дейност чрез платформи за криптирана комуникация като SKY ECC и CryptCom.

Имало е и убийства

От Европол съобщиха, че споровете и провалените доставки на наркотици често са били съпътствани от насилие, включително убийства, опити за убийство и отвличания. Нападения са били извършвани и срещу членове на семействата на участниците в мрежата.

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В хода на разследванията, обхващащи периода от февруари 2022 г. до септември 2026 г., властите са иззели значителни количества кокаин, канабис, метамфетамин и други наркотични вещества, както и оръжия и химикали, използвани за производството на наркотици. ОЩЕ: Българки са задържани заради вандалски действия в музеи в Атина

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Испания Словения Европол задържани българи
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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