Бял дим: Посланиците на страните от ЕС одобриха заема за Украйна и нови санкции срещу Русия

22 април 2026, 15:21 часа 317 прочитания 0 коментара
Посланиците на държавите членки на Европейския съюз одобриха заема от 90 милиарда евро за Украйна, както и 20-ия пакет от санкции срещу Русия - стъпка, която винаги поставя началото на официалната процедура и се счита за най-важна. Оттук насетне решението на практика ще премине бързо през няколко етапа и ще се гласува от 27-те лидери на страните от блока в рамките на Европейския съвет.

Според Радио "Свобода/Свободна Европа" вече е стартирана официална писмена процедура за двете решения, съобщи представител на Кипър, който председателства Съвета на ЕС. Очаква се процедурата да приключи утре, 23 април, през втората половина на деня.

Всичко зависи от руския петрол по "Дружба"

"Бял дим №1: Посланиците стартираха писмената процедура по заема от 90 милиарда за Украйна", написа в X кореспондентът на медията Рикард Йозвяк - един от най-достоверните източници, що се отнася до информация "зад кулисите" от ЕС.

Той дава и кратко обяснение: писмената процедура приключва утре в 13:00 ч. централноевропейско време, т.е. 14:00 ч. българско време, след което докладът ще бъде приет. Всичко зависи от това дали Унгария и Словакия ще получат руски петрол през нефтопровода „Дружба“ днес. Това е само формалност - украинският президент Володимир Зеленски вече заяви, че частта от обекта, която беше повредена при руска атака в края на януари, вече е напълно ремонтирана, и нефтът ще потече.

Същевременно украинският оператор на нефтопровода "Дружба“ - "Укртранснафта“ - е информирал официално унгарската петролна компания MOL, че е готов да възобнови транзита на суров петрол към Унгария и Словакия. Форсмажорните обстоятелства, в сила от 27 януари 2026 г., са преустановени от 18:00 ч. на 21 април 2026 г. - тогава петролът започва да тече към централноевропейските страни.

Припомняме, че унгарският премиер Виктор Орбан, който загуби пагубно изборите на 12 април и партията му "Фидес" слиза от власт след 16 години управление, блокира заема за Украйна именно заради "Дружба". Той твърдеше, че Киев нарочно бави ремонта и не пуска руски петрол към страната му. Поради тази причина Будапеща наложи вето и върху 20-ия пакет санкции срещу Русия - политика, каквато бъдещият премиер Петер Мадяр се очаква да счита за неприемлива.

Пакет №20 от санкциите срещу Русия също е одобрен

"Бял дим № 2: Посланиците на ЕС започнаха писмената процедура по 20-ия пакет от санкции срещу Русия!", съобщи още Йозвяк.

През февруари тази година постоянните представители към Европейския съюз на страните членки не успяха да постигнат споразумение за 20-ия пакет от санкции. Той бе подготвян от ЕС, за да бъде приет около четвъртата годишнина от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна, т.е. около 24 февруари 2026 г.

Едно от най-обсъжданите предложения - пълна забрана на предоставянето на услуги за руски петролни танкери - се разглежда като централна част от този пакет. Такава мярка ще попречи руският петрол да бъде превозван ефективно извън тръбопроводите. Освен това се обсъжда и пълна забрана на морските услуги за руски танкери като част от санкциите, а ако Г-7 не постигне споразумение по тази мярка, ЕС е готов да я приложи самостоятелно.

Преговорите обаче се бавеха, тъй като държави като Унгария, Словакия, Малта, Кипър, Гърция и Испания изразиха резерви.

Пълната забрана на морски услуги за руски петролни танкери трябва да обхване:

  • застраховане на кораби;
  • спомагателни морски услуги;
  • достъп до пристанища;
  • сервизни услуги;
  • различни видове логистика, необходими за международния транзит на руски петрол по море.

Освен това в пакета вероятно ще бъдат включени също разширени индивидуални санкции срещу руски олигарси и бизнес кръгове и ограничения върху финансирането на руски държавни и частни институции.

