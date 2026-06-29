Климатолог от Хърватия с прогноза за бъдещето: Ще събираме дъждовната вода

Настоящите рекордно екстремни температури на европейския континент, които засягат и нашата страна, не са изненада за експертната общност. Известният местен климатолог, академик Мирко Орлич от Природно-математическо-научния факултет на Загреб, заяви в интервю за RTL, че учените са предвидили това развитие преди десетилетие и че настоящите обстоятелства не са непредсказуемо природно бедствие, а пряк резултат от глобалното изменение на климата, предаде хърватската медия "Индекс".

Въпреки че обществеността остава с впечатлението, че тези горещи вълни са дошли внезапно и с безпрецедентна интензивност, пенсионираният професор подчертава, че компютърните модели отдавна са предсказали точно този сценарий.

„Топлинните вълни ще стават по-дълги и по-чести“, обясни той.

Орлич набляга на спешното намаляване на емисиите на парникови газове и бързото адаптиране на инфраструктурата като основни инструменти в борбата срещу тези промени.

Водните ресурси: Ще пестим дъждовна вода

Той подчерта особено въпроса за управлението на водните ресурси, което може да се превърне в следващото голямо предизвикателство за страната ни.

„Едно нещо, което ще бъде много важно за Хърватия, засега не се вижда. Ние сме страна, която няма проблеми с водата. Всички прогнози, които съм виждал, казват, че ще продължим да имаме валежи в Хърватия. Това е добра новина. Няма да ни свърши водата, но ще имаме валежи главно през зимата и в северната - северозападна част на Хърватия. И какво означава това? Валежите ще бъдат интензивни. Видяхте превалявания. И тогава хората имат първите импулси да се отърват от тази вода. Няма да ни бъде позволено да се отървем от тази вода. Ще трябва да я запазим, а не да я изпускаме в морето, за да можем да я използваме в онези части на годината, когато няма валежи, и в онези части на страната, където няма вода“, заключи Орлич. ОЩЕ: Учени: Преди 50 години подобна екстремна жега в Европа би била невъзможна