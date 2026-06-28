Всеки ден има катастрофи: Гърция готви забрана за електрическите тротинетки

Гръцкото правителство внесе в парламента проектозакон за ограничаване на ползването на електрически тротинетки.

"Всеки ден има катастрофи с пострадали при използване на електрически тротинетки", каза заместник министърът на транспорта Йоргос Коцирас. Това налага спешно да се промени закона, което се подкрепя и от опозицията.

Въвежда се пълна забрана скутери да се карат от деца под 17-годишна възраст. Глобата за нарушителите е 150 евро. Въвежда се и глоба от 350 евро за каране на електрическа тротинетка по пътища, където ограничението на скоростта е над 50 километра. Всички водачи на електрически скутери са задължени да носят лична карта и документ за застраховка. При липса на тези документи глобата е 250 евро.

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Предвижда се също забрана за продажба или отдаване под наем на електрически тротинетки на лица под 17 години. При нарушаване на тази забрана компанията плаща 1000 евро, предаде БНР.

Водачите на електрически тротинетки вече са задължени да носят каски и да не превозват пътници.

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