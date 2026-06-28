"Работим на празни обороти": Доц. Наум Кайчев за българо-македонската историческа комисия

"Работим на празни обороти. Имаме заседания, срещаме се, последното беше на 3 и 4 юни тази година, но за съжаление не стигаме до резултат. Това каза съпредседателят на българо-македонската историческа комисия доц. д-р Наум Кайчев в "На Фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия във връзка с призивите на Европейския парламент да се възобнови работата на историческата комисия. Според него за съжаление от отсрещната странаняма желание да се вслушат в историческите извори, но най-вече да се стигне до практически решения.

Според него може да се каже, че двете страни са в най-студената си точка.

Той сравни подхода на Християн Мицкоски с този на Никола Груевски преди години, когато е предизвиквал Гърция, за да забави европейската интеграция.

"Сега неговият наследник Мицскоски прави нещо подобно, но тук адресатът сме ние - България. Крайният резултат е този, че страната буксува", добави още доц. Кайчев.

Не е оптимист за близкото бъдеще

Той не е оптимист в близко бъдеще, но смята, че докато управлява Християн Мицкоски отношенията между България и Северна Македония ще бъдат прагматични.

Според него властта в Скопие все повече се обвързва със Сърбия.

"Не виждам перспектива за сближаване, но тази картина, това положение не може да продължава безконечно, най-вече защото е във вреда на самата Северна Македония", добави още доц. Кайчев.

Пътуването на Роза Мицкоска до Пампорово

Той коментира и изтеклите дипломатически докумети за пътуването на съпругата и сина на Християн Мицкоски преди месеци в България, като ги определи като треторазряден и дори четвърторазряден въпрос.

По думите му обаче трябва да се захрани обществото в Северна Македония с нещо. ОЩЕ: Мицкоски на ски в Пампорово: Застрашено семейство или лицемерно отвличане на внимание