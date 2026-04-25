Гърция и България - кое къде е по-евтино: Ценовата ножица се затваря, потокът вече се обърна

Нова реалност се наблюдава по гръцко-българската граница след влизането ни в Шенген и еврозоната. Местните жители установяват, че „ножицата“ в цените между двете страни се затваря и че разликите не са толкова големи, колкото в миналото, пише гръцкото издание „Прото тема“ в свой репортаж. Три месеца след официалното присъединяване на България към единния валутен съюз гърците вече виждат българите да преминават на юг за евтини покупки, доколкото са отбелязали съществено подобрение на доходите си, цитира материала БТА.

Българите правят не само разходки в Гърция, инвестират и в имоти

Сънародниците ни пътуват до южната съседка за разходки и екскурзии или просто за похапване в местните таверни, като същевременно инвестират на пазара на недвижими имоти, отбелязва изданието.

Кметът на гръцката община Синдики (с център Сидирокастро край границата с България) Йоргос Тациос казва, че посоката на потоците през границата се е променила. „С влизането на България в Шенген изчезнаха големите опашки и чакането на "Промахон" (…) Българи с добри доходи идват все повече. Евтиният пазар за нас, гърците, се загуби, вече има стоки, които са по-скъпи в България. Там, освен преминаването към еврото, се увеличиха и заплатите, а данъчното облагане е по-ниско. (…) В същото време гърците преминават границата и на двайсет метра има бензиностанция: пълнят догоре резервоара и бързо се връщат", споделя Тациос.

Пред „Прото тема“ българската журналистка Десислава Колева казва, че преминаването на България към еврото е имало ограничено влияние върху цените, а увеличенията се наблюдават предимно в сектора на услугите. Изводите ѝ се потвърждават и от доклада на Европейската централна банка, публикуван през миналата седмица.

„Вярно е, че цените на услугите се покачиха, цената на горивата също се увеличи напоследък, но това е следствие от войната (на САЩ и Израел в Иран - бел. ред.), а не на смяната на валутата“, уточнява Колева.

"Ножицата" на цените се затваря между двете страни

Същевременно председателят на Търговско-промишлената палата на гръцката териториална единица Родопи Николаос Ангелидис наблюдава, че „ножицата“ на цените между двете страни се затваря. „От години мнозина от (префектура) Родопи ходеха до близки градове в България като Кирково (то е село - бел. ред.) или Кърджали за стоки от първа необходимост, горива, цигари, напитки. Постепенно (там) цените достигат нашите - с изключение на горивата. Така тази загуба на капитали (за Гърция) се ограничава“, казва той и добавя, че в България сивата икономика е систематично преследвана, а заплатите са се увеличили.

„Вече (българите) могат и купуват, непрекъснато инвестират в недвижими имоти, особено по крайбрежието. Потокът вече не е от гърците към пазарите на България, а от българите към гръцките пазари. Особено в сферата на туризма и на съответните инвестиции „добрият имот“ е Гърция“, казва той.

Гръцките плодове и зеленчуци у нас по-евтини от собствените ни?

От своя страна, кметът на община Синдики Йоргос Тациос отбелязва, че гръцките продукти се радват на особена почит от страна на българите. „Смятат, че каквото е гръцко, е добро - и със сигурност по-добро от съответния техен продукт. Обичат гръцката музика, познават всички гръцки музиканти, докато същото не се случва с нас. Дори магазините за плодове и зеленчуци (в България) се снабдяват от централния пазар в Солун, за да напишат на табелите, че продават гръцки плодове и зеленчуци, които дори са по-евтини, отколкото в България“, казва той.

Все пак - по данни на онлайн платформата Numbeo - цената на живота в България остава с около 22 процента по-ниска, отколкото в Гърция, а ресторантите са до 26 процента по-евтини.

Гърците към България, българите към Гърция: кой излиза на плюс?

За гръцките потребители, които пътуват до български градове като Сандански, традиционен „евтин“ пазар за тях, печалбата от горивата е до 32 евро за резервоар от 50 литра, а заведенията за хранене, кафето, напитките, хотелите и спа услугите са значително по-евтини в сравнение с Гърция.

Печалбата е по-малка при основните храни, препаратите за почистване и опакованите стоки, а сходни или дори по-ниски са цените в Гърция на сезонните плодове и зеленчуци, както и на собствените брандове на веригите супермаркети.

„Прото тема“ публикува и таблица със сравнение на цените в София и в Солун - по данни на Numbeo. Според тях хранене в евтин ресторант в Солун струва около 15 евро, а в София – около 11. Обяд за двама в заведение от среден клас обаче и в двата града излиза около 50 евро.

В българската столица остават по-евтини продукти като безалкохолни напитки (1,90 спрямо 2,44 евро в Солун), капучино (2,65 спрямо 3,97 евро) и бира (3 спрямо 5 евро).

По-разнопосочна е картината обаче в супермаркетите. По-евтин в София е хлябът (1,23 спрямо 1,25 евро), яйцата (3,37 спрямо 4,31 евро в Солун за 12 броя) и пилешкото филе (7,49 спрямо 9,77 евро). Обратно стоят нещата при млякото, което е по-евтино в Солун – 1,49 евро за литър при 1,69 в българската столица.

Много по-евтин е бързият интернет в София – 12,22 евро при 26,80 евро във втория по големина гръцки град за месец. В българската столица по-евтино е и отоплението – средно 138,34 евро за апартамент от 85 кв.м. при 189,53 в Солун. Наемите в София обаче са значително по-високи – 669 евро на месец за двустаен апартамент в централен квартал при 548 за подобен имот в Солун.

България все пак остава най-евтината страна в ЕС, като през 2024 г. цените са били на равнище от 60,5 процента от средното европейско ниво, докато в Гърция – от 83,6 процента, пише гръцкото издание, цитирано от БТА.