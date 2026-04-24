Лоши новини за пенсионерите в Черна гора

24 април 2026, 22:20 часа 678 прочитания 0 коментара
От днес в Черна гора влизат в сила изменения в Закона за труда, които ще повишат пенсионната възраст от 66 на 67 години, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на Анадолската агенция. Това решение, пряко засяга пазара на труда в региона и предизвика ожесточени спорове между правителството и опозицията. Основният мотив за увеличаване на пенсионната възраст е бил да се отговорят на исканията на синдикатите и пазара на труда.

„В крайна сметка този мотив определи всички нас, които го подкрепихме в парламента. Законът за труда се прилага за търговските дружества и всички публични институции, с изключение на публичната администрация, и мисля, че до известна степен отговаря на нуждите на синдикатите, но и на нуждите на пазара на труда“, посочва представителят на Босненската партия Мирсад Нуркович, съобщава RTCG.

Той добавя, че това облекчава недостига на лекари в болниците и здравните центрове.

Мрачна прогноза на опозицията

В опозицията обаче виждат нещата по различен начин. Никола Милович от ДПС казва, че случващото се в Черна гора сега е точно това, за което неговата партия предупреждаваше по-рано - че увеличението на заплатите без ръст на производителността води до инфлация и дисбаланс във функционирането на Фонда за пенсионно и инвалидно осигуряване. „И когато имате такава ситуация, с обременени публични финанси, възрастта за пенсиониране ще се увеличава всяка година. Поради тази икономическа политика, гражданите на Черна гора могат да очакват само по-нататъшно увеличение на тази възрастова граница през следващите години“, подчертава Милович. ОЩЕ: Работа до 80 години и по-ниска пенсия от сега: Ще могат ли да се пенсионират младите хора в ЕС?

Деница Китанова
