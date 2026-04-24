Косово осъди трима сърби за опит за сепаратизъм

Съд в Косово даде тежки присъди на трима сърби за участие във въоръжен опит за отцепване през 2023 г., воден от паравоенен командос в северната част на страната, предаде френският вестник Le Monde.Тримата осъдени мъже са били част от сръбски паравоенен командос от няколко десетки мъже, които първо убиха косовски полицай на барикада, след което се укриха в манастира Банска (Северно Косово) и размениха интензивен огън с косовските специални части. Трима членове на тази група бяха убити.

Какво каза съдът?

„Те са виновни. Доказано е, че са се опитали да отделят Северно Косово и да го присъединят към Сърбия “, каза Нгадхним Арни, съдия в Първоинстанционния съд в Прищина, добавяйки, че третият обвиняем е осъден на тридесет години затвор, отбеляза журналист на Агенция Франс Прес (AFP).

Повечето от 45-те обвиняеми по това дело са бегълци, включително предполагаемият лидер на командоса Милан Радойчич. Съдът отхвърли искането на прокуратурата да бъдат съдени задочно.

В Прищина, в Белград - не

Дългоочакваната присъда беше незабавно приветствана от косовските политически лидери и осъдена от Белград.

„Това решение е доказателство, че нападението срещу косовската полиция, срещу конституционния ред и срещу сигурността на страната ни няма да остане ненаказано “, написа в социалните мрежи Албулена Хаджиу, изпълняваща длъжността президент на Косово.

От Белград определиха присъдата като „драконовска" и обвини съда, че действа под политически натиск от „антисръбския режим в Прищина".