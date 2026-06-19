Гърция предупреди Албания: Права за гръцкото малцинство, или няма ЕС

Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис предупреди Албания, че зачитането на имуществените права на гръцкото малцинство е ключово условие за напредъка ѝ към членство в Европейския съюз, на фона на напрежението около плановете за развитие по албанското крайбрежие, предаде гръцкото издание Kathimerini. В изказване пред парламента, външният министър Йоргос Герапетритис заяви, че Атина следи отблизо развитието на събитията на фона на продължаващите протести срещу спорен инвестиционен проект на адриатическото крайбрежие, северно от Вльора.

Проектът, подкрепен от компания, свързана с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, подхрани по-широко протестно движение срещу предполагаема корупция в правителството и засили опасенията сред членовете на гръцкото малцинство относно правата на собственост, което допълнително обтегна отношенията между Атина и Тирана.

"Ние сме напълно бдителни"

„Ние сме напълно бдителни“, каза Герапетритис, добавяйки, че е повдигнал въпроса пред албанския си колега и е подчертал, че процесът на присъединяване на Албания към ЕС не може да напредне без пълно зачитане на правата на собственост на малцинствата.

Гърция, каза той, има исторически, национален и геополитически интерес от интеграцията на Западните Балкани в ЕС и играе ключова роля в този процес.

Герапетритис също така подчерта, че европейският път на Албания изисква пълно спазване на международното право, по-специално морското право. ОЩЕ: Защитаваме Албания, мислим за България. Защо е важно да се спаси Вьоса-Нарта (ВИДЕО)