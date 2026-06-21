Гърция се бори с горски пожари

Голям горски пожар продължи да бушува в гориста местност в Южна Евия в Гърция събота вечерта, като силните ветрове затрудняваха усилията за гасене на пожарите и принудиха властите да подсилят екипите на земята и във въздуха, съобщава "Катимерини". Още: Сезонът на пожарите: Гърция пуска дронове да следят обстановката, Скопие няма хора

Ситуацията на Балканите

Снимка: БГНЕС

Пожарът, който избухна по-рано в събота северно от крайбрежния град Каристос, накара властите да издадат спешен сигнал на 112 за районите Месохория и Раптей, призовавайки жителите да се евакуират и да се насочат на север към Стира.

Допълнителни пожарникари бяха разположени на мястото на инцидента, тъй като условията се влошиха.

Според последните доклади силните ветрове са помогнали на разпространението на пожара и са довели до появата на нови фронтове.

Въпреки ескалацията на противопожарните операции, властите заявиха, че пожарът досега не е застрашил близки населени места.

Местните власти остават на мястото, докато тече разследване на причината за пожара.

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