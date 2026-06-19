Сърбия разследва свой министър за имоти в Хърватия

Сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович е попаднала под вниманието на държавната Агенция за предотвратяване на корупцията, след като беше установено, че тя е съсобственик на компанията Kulturistria в Хърватия и че не е декларирала това имущество, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на белградските медии.

Министър Джедович Ханданович впоследствие потвърди по-рано тази седмица, че е съсобственик на компанията Kulturistria doo, след като сръбските и хърватските медии съобщиха, че освен нея съсобственик на компанията е актьорът Горан Богдан.

Започна извънредна проверка

Агенцията за предотвратяване на корупцията започна извънредна проверка на точността и пълнотата на данните от Доклада за имуществото и доходите на министър Дубравка Джедович Ханданович, съобщи Агенцията пред белградския портал Nova.rs.

В процеса на проверка Агенцията, в съответствие със Закона за предотвратяване на корупцията, „получава данни от други публични органи, юридически и физически лица и след анализ на всички събрани данни взема решение относно евентуалното наличие на нарушение на Закона“, се казва в отговора на Агенцията до посочения портал. ОЩЕ: Голям протест в Белград заради знаков корупционен случай

Преди това агенцията, в отговор на медийно запитване, заяви, че „в доклада, представен на 8 юни 2026 г., публичният служител Дубравка Джедович Ханданович е декларирала собственост в юридическото лице Kulturistria doo Загреб, Република Хърватия“. Нейният дял в това дружество е 35 процента, а номиналната стойност е 101 340 евро.

Аферата беше публично лансирана от Неманя Шарович, бивш партиен колега на настоящия сръбски президент Александър Вучич и бивш заместник-председател на Сръбската радикална партия Воислав Шешел, а днес президент на опозиционното движение „Любов, вяра, надежда“ и сътрудник на местната телевизионна станция KTV Зренянин.

Оправданието на министъра

„Всичките ми активи и собственост върху юридически лица в Сърбия и чужбина са надлежно докладвани на Агенцията за предотвратяване на корупцията“, заяви министърът след изявлението на Шарович, твърдейки, че Kulturistria не реализира печалба, няма дейност и няма служители.

Тя заяви също, че единственият актив и ценност в тази компания е земя, която е закупила, преди да заеме поста си на министър на минното дело и енергетиката в сръбското правителство. Тя заяви, че е декларирала всичките си активи, включително собствеността върху юридически лица, пред Агенцията за предотвратяване на корупцията, но се оказа, че го е направила едва на 8 юни тази година, след публикации в медиите. ОЩЕ: Купили сте имот в Гърция? Властта проверява хиляди сделки