Време за герои: Малката Кюрасао извоюва историческа първа точка на световни първенства!

Вратарят Елой Рум се превърна в герой за Кюрасао - малкия карибски остров с население от под 160 000 души - във втория мач на страната на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико '2026. В двубоя срещу Еквадор той отрази поредица от удари и помогна на тима да спечели първата си точка в историята на световните шампионати. Не само това - равенството 0:0, до което отборът на Дик Адвокаат стигна, поддържа надеждите дори за класиране в елиминационната фаза.

Кюрасао е на последна позиция в група "Е" с 1 точка, но също толкова преди последния кръг имат и еквадорците. Ако Кюрасао успее да направи изненада срещу втория Кот д'Ивоар (3 точки), а първият в групата Германия (6 точки) вземе необходимото от Еквадор, може да се стигне до вариант, в който малката карибска страна да е трета и да намери място сред най-добрите трети тимове, които да продължат на 1/16-финал.

Това, разбира се, изглежда по-скоро като мечта. Към момента Еквадор държи последната позиция от най-добрите трети отбори - Босна и Херцеговина дебне зад тях да ги измести.

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Героят за Кюрасао

Еквадор, който завърши на второ място в южноамериканските квалификации, отправи 28 удара в мача, от които 15 в рамката на вратата, но Рум се представи блестящо в Канзас Сити и отрази всичко. Така напомни на 40-годишния вратар на другата сензация на първенството - Возиня от Кабо Верде, който запази суха мрежа срещу Испания на старта.

Рум направи 15 спасявания - най-много спасявания, регистрирани от 1966 г. насам, от вратар в мач от Световното първенство, в който не е имало продължения.

15 - Curaçao's Eloy Room recorded 15 saves against Ecuador, the most on record (since 1966) by any goalkeeper in a FIFA World Cup match that did not feature extra-time.



Wave. pic.twitter.com/2Cm1qFGMha — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

Нидерландският крал подкрепяше Кюрасао от трибуните

Дебютантите на Световното първенство от Кюрасао, най-малката по население държава, класирала се някога за турнира, претърпяха разгромна загуба със 7:1 от Германия в първия си мач, но възстановиха честта си.

Феновете на Еквадор превърнаха стадион „Ароухед“, дом на отбора от НФЛ „Канзас Сити Чийфс“, в жълто море, като значително превъзхождаха по брой привържениците на Кюрасао.

Само че Кюрасао имаше кралско присъствие на своя страна в лицето на нидерландския крал Вилем-Александър и кралица Максима. Островът е автономна държава в рамките на Кралство Нидерландия.

От 26-членния състав, ръководен от изключително опитния нидерландски треньор Дик Адвокаат, 25 играчи са родени в Нидерландия, а повечето от тях играят футбол там.

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Как се разви мачът?

Мачът започна с бурно темпо. Изглеждаше, че Еквадор със сигурност ще открие резултата още в третата минута, когато бившият нападател на Уест Хям Енер Валенсия проби през центъра и се стигна до изстрел, но Рум отби топката покрай гредата.

Шерел Флоранус стреля над вратата в другия край на терена, докато Кюрасао демонстрираше бързината си при контраатаките.

Валенсия не успя да преодолее Рум от близко разстояние, след което Джорди Алсивар отправи удар, а Еквадор продължаваше да доминира в притежанието на топката.

Снимка: Getty Images

Южноамериканският отбор завърши първото полувреме с 65 процента владение на топката, но без да отбележи гол въпреки доминацията си. Те бяха близо до това да пробият защитата малко преди да изтече първият час от мача, но Рум отрази удар с глава на Гонсало Плата, след което последва поредица от шансове за Кюрасао.

Еквадор, който е с над 50 места по-напред от Кюрасао в класацията на ФИФА, изглеждаше все по-изтощен, докато се стремеше към гола. Мачът наближаваше края си, а шансовете продължаваха да се реят един след друг, но Рум остана непоколебим.

Влезлият като резерва за Еквадор Анджело Пресиадо пропусна центриране, което се отби от горната греда и излезе в аут - това беше най-добрият шанс за Кюрасао за исторически първи три точки на Мондиал.

В края на мача играчите на Кюрасао се струпаха около Рум, празнувайки изключителната точка.

По-рано четирикратният шампион Германия обърна резултата и победи Кот д’Ивоар с 2:1 в Торонто, осигурявайки си класиране за 1/16-финалите. Равенството на Кюрасао гарантира, че Германия ще завърши на първо място в групата.

Еквадор ще играе срещу Германия в четвъртък, а Кюрасао ще се изправи срещу Кот д’Ивоар.

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