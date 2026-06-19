Властта в Сърбия изглежда се опитва да обвини протестиращите студенти в пъклен план със звуково оръдие с цел да привлекат повече внимание от Брюксел, става ясно от публикация на контролираните от сръбската държава Радио и телевизия на Сърбия. Висшата прокуратура в Белград съобщи, че е получена информация, която, както се посочва, сочи за наличието на основания за съмнение за извършване на престъпления, които се преследват служебно.

Опит за дискредитиране на протестиращите?

Прокуратурата твърди, че при претърсване на Философския факултет на 27 март 2026 г. е временно иззета документация от пленума на няколко факултета, в която са открити протоколи от заседание на организацията „Студенти в блокадата“ - Работната група за сигурност Umbrella, проведено на 22 януари 2025 г.

Според прокуратурата, на срещата е обсъждано, наред с други неща, „звуково оръдие“, а в протокола са записани твърдения, че използването на подобно устройство би предизвикало „масирана реакция от Брюксел“, както и препратка към практиката в Китай хората да се отместват от пътя, когато видят „звуково оръдие“.

Висшата прокуратура в Белград заявява, че има основания за подозрение, че участниците в тази среща и други неизвестни засега лица впоследствие са предприели дейности с цел симулиране на използването на „звуково оръдие“ от държавните органи на протест в Белград на 15 март 2025 г. ОЩЕ: "Сърбия е мишена на сценарий за смяна на режима": Кремъл с нова интрига на Балканите