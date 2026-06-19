"Това е дъното": Заради грешка на държавата - момче с аутизъм трябва да й връща пари

Хърватската държава намали обезщетението за приобщаване на Роко Костович, млад мъж с аутизъм и трайно здравословно увреждане, след като той навърши 18 години, но майка му Анамария Костович твърди, че никога не са били официално информирани за тази промяна. За скандалния случай съобщи хърватската медия "Индекс". Семейство Костович все още не е получило решение, показващо кога е била намалена надбавката за включване в програмата на Рок, на какво основание е взето такова решение и на каква сума има право

Обезщетението продължило да пристига в същия размер в продължение на месеци, докато през юни социалният работник устно не ги уведомил, че обезщетението е намалено още през март и че ще трябва да върнат разликата, която се е натрупала междувременно.

От семейството било поискано да възстановят около 800 евро.

Не е първи случай

Случаят с Роко не е първият, в който държавата е допуснала грешка, която в крайна сметка е довела до това тежестта да падне върху бенефициентите. Наскоро онкологична пациентка беше помолена да възстанови над 1600 евро, след като Институтът за социално подпомагане не я е информирал за промените в правата ѝ и размера на обезщетението за седем месеца.

Както и в случая с онкологичния пациент, семейство Костович научило за промяната едва устно, когато социалният работник ги информирал за промените и ги помолил да подпишат документ, потвърждаващ, че са запознати с тях. ОЩЕ: Българи с важен научен пробив: Връзка между аутизма и бактериите в червата - каква е?