Гръцка медия: Бъдещето на Преспанското споразумение е неясно, но Атина засега няма да се хаби

Гръцкото издание Kathimerini отбелязва, че в момента бъдещето на Преспанското споразумение със Северна Македония е неясно, но нито една от страните не изглежда да е притеснена. Поводът за този извод са систематичните опити на националистическите лидери на ВМРО-ДПМНЕ да подкопаят споразумението от 2018 г. между двете страни, което заедно с Договора с Бъгария помогна на Скопие да стане член на НАТО, отбелязва гръцката медия.

Гръцкото издание посочва, че тези лидери отказват да прилагат споразумението на вътрешно ниво, настоявайки просто да използват името „Македония“ навсякъде, а Гърция, като „отговор“, настоява да не ратифицира три меморандума, предвидени в Преспанското споразумение. ОЩЕ:Мицкоски откри спорен паметник в Албания в нарушение на Преспанския договор (СНИМКИ)

Гърция не смята да се хаби

Междувременно изданието изтъква, че ако Гърция не е ядосана от настоящата патова ситуация, същото не би трябвало да е вярно за ръководството на Северна Македония.

Основната цел на страната, след НАТО, е присъединяването ѝ към Европейския съюз, което е невъзможно без съгласието на Атина.

В момента Гърция няма причина да изразходва дипломатически капитал, за да принуди Скопие да изпълни задълженията си „под наказанието на вето“, тъй като според изданието България блокира пътя към присъединяване със собствено вето, изисквайки конституционно признаване на собственото си малцинство в Северна Македония.

Припомняме, че това е европейско условие, залегнало в европейската преговорна рамка.

Атина не обещава нищо на Скопие в бъдеще

Дори ако националистическият премиер – и почитател на Виктор Орбан – Християн Мицковски преодолее препятствието на България, като отстъпи, той ще трябва да се справи с Гърция и въртележката в южните Балкани ще продължи, пише още гръцкото издание.

Брюксел иска Северна Македония да се присъедини към европейското семейство главно по геополитически причини, но без бремето на проблемите и етническите неуредени въпроси със съседните държави членки. Разбира се, настоящите лидери в Скопие знаят това, но изглежда невъзможно за тях да преодолеят (националистическото) си аз, дори ако всички плащат за това; тези, които са гласували за тях, и тези, които не са. ОЩЕ: "Спорът за името с Гърция не е разрешен": Мицкоски постави под въпрос Преспанското споразумение