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Авария на нефтопровод в Хърватия: Сърбия е засегната, отваря държавния си резерв

13 ноември 2026, 13:50 часа 654 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Авария на нефтопровод в Хърватия: Сърбия е засегната, отваря държавния си резерв

След спирането на доставките на рафинерията в Панчево поради аварията на нефтопровода на хърватската компания Janaf, Нефтената индустрия на Сърбия (НИС) поиска от сръбското правителство с технически мандат да ѝ позволи да използва суров петрол от държавния резерв и дизел от оперативните резерви, предаде хърватската медия "Индекс"

Правителството, което след разпускането на парламента на 9 септември и предсрочните парламентарни избори на 25 октомври изпълнява длъжността си в технически мандат, все още не е отговорило на искането на НИС.

Нефтопроводът Janaf беше повреден миналия петък по време на реконструкционни дейности, след което транспортът на нефт беше незабавно спрян чрез затваряне на блокадните станции Окучани и Лужани. ОЩЕ: Унгарските сметки излязоха криви: MOL се оплаква на ЕК от хърватската Janaf

Защо Сърбия е засегната?

Рафинерията в Панчево, която работи като част от НИС, снабдява около 95% от сръбския пазар с петролни деривати. До голяма степен тя зависи от доставките на суров петрол по петролопровода Janaf.

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Според наличните данни, НИС и Janaf имат тригодишен договор за транспорт на 10 милиона тона суров петрол, с възможни отклонения от 10 процента в двете посоки. Договорът е валиден от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2026 г.

500 кубически метра петрол са изтекли в околната среда

Ден по-късно Janaf публикува оценка, според която 500 кубически метра петрол са изтекли в околната среда от главния нефтопровод по участъка Сисак - Славонски Брод, близо до село Првча.

"Наясно сме с опасенията на местното население относно миризмата на петрол. Няма технически мерки, които биха могли да предотвратят разпространението на неприятни миризми от засегнатия район“, заявиха от Janaf, добавяйки, че ще информират обществеността своевременно за по-нататъшни констатации и действия и ще публикуват информация на уебсайта www.janaf.hr .

Според Иван Цвитанович, директор на сектор „Безопасност и сигурност“ в Janaf, инцидентът е станал на 88-ия километър на нефтопровода Сисак - Славонски Брод, близо до село Првча.

Установено е, че повреда на част от оборудването по тръбопровода е възникнала поради контакт с работеща машина. Отговорността за инцидента ще бъде установена по-късно, като настоящият приоритет е рехабилитацията на терена. В момента тръбопроводът е затворен, а през деня повредата в централната част на тръбопровода беше успешно запечатана. ОЩЕ: Отново потече петрол по "Дружба“ за Словакия

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Авария Хърватия Сърбия петрол НИС Janaf
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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