Спорт:

Хотелите в Турция вече нямат право да копират лични документи

09 декември 2025, 09:24 часа 196 прочитания 0 коментара
Хотелите в Турция вече нямат право да копират лични документи

С решение на турската Агенция за защита на личните данни, публикувано днес в Държавен вестник, хотелите в Турция се задължават да преглеждат документите за самоличност с цел потвърждаване на самоличността на своите посетители, но вече нямат право да им правят фотокопия. Това действие беше стандартна практика в турските хотели до момента, припомня ТРТ Хабер, цитирана от БТА.  

В решението на Агенцията се подчертава, че в нормативната уредба няма правомощие за правене на фотокопие и че тази практика представлява „обработка на данни в по-голям обем от необходимото“.

Още: Стотици хиляди българи са без документ за самоличност

От Агенцията посочват още, че вписването на данните за самоличност в информационната база на даден хотел се счита за законосъобразно, но съхраняването на фотокопие от личен документ противоречи на Закона за защита на личните данни.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Решението слага край на дълго обсъждана практика в турския туристически сектор и поставя ясни стандарти за обработка на личните данни на туристи от страната и чужбина, отбелязва ТРТ Хабер.

Още: Сънародниците ни в Турция трябва да покажат българска лична карта, за да гласуват

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Турция Документ за самоличност хотели фотокопие
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес