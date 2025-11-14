Кипърската църква бори демографската криза с пари, българската - с аборти

Кипърската православна църква е взела проблема с демографската криза в страната присърце и обяви нова схема за финансова помощ за многодетните семействата - тези с 3 или повече деца, съобщи "Сайпръс мейл".

Схемата стартира незабавно и е на обща стойност около 2 млон. евро годишно.

Финансова помощ на всеки важен етап

"1500 евро ще се дават при кръщението на детето, 1000 евро при записването в начално училище, 1000 евро при записването в средно училище и още 1000 евро при записването в гимназия", заяви кипърският архиепископ Георгий.

Финансовата подкрепа на църквата не спира дотук. Семействата ще получават още по 100 евро за Великден и Коледа за всички до 18 години, предаде БТА.

Пари само за християните

Подкрипата обаче няма да се раздава целокупно на всички, семействата трябва да отговарят на определени изисквания. Най-основното - да са християни. Пари ще могат да получат само православни християнски семейства с деца, родени след 1 януари 2025 г., които са трето или последващо дете в домакинството.

Изискването е поне единият от родителите да е православен кипърски гражданин, а семейството да пребивава постоянно в страната. Друго необходимо условие е родителите да имат сключен брак в православна църква и да имат поне 3 деца, включително детето, което ще се ползва от помощта, което също трябва да е кръстено.

Дали самотните родители отговарят на условията, засега не се съобщава.

Източник: iStock

Гръцката църква също мисли над въпроса

По примера на кипърските си колеги, гръцките висши духовници също считат, че демографската криза е един от най-актуалните проблеми, които трябва да бъдат решени своевременно.

Миналия месец епископът на Атина и цяла Гърция Йероним предупреди властите да се вземат мерки и да се въведе стратегия по овладяване на демографската криза.

"Демографската криза става опасна дори за физическото оцеляване на нацията. Необходима е страгия за години напред", заяви той по време на заседание на Светия синод.

Архиепископът подчерта, че за да има живи енории и ефективни духовници, "днес трябва да инвестираме в тях".

А къде е Българската правиславна църква?

На фона на активността по въпроса на останалите балкански църкви, бездействието на БПЦ прави впечатление. Синодът не е излизал с подобни разчети за ефективна финансова подкрепа на българските семейства, за да се стимулира раждаемостта. По-скоро, БПЦ разчита на рестрикции и ограничения.

Последната активност по темата е от 2019 г., когато Българската правиславна църква коментира новата, по онова време, Национална стратегия за детето. Синодът тогава излезе с категорични предложения - забрана за абортите и въвеждането на задължително религиозно образование.

Висшият клир призова Министерския съвет за цялостна редакция на стратегията, настоявайки, че никаква причина, освен здравословен проблем, не оправдава унищожаването на детския живот в утробата на майката. Забраната на абортите трябва да се разглежда и като възможност за преодоляване на демографската криза, бе посочено в становището на Светия Синод.