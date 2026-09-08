Македонист в Албания преживя катарзис: Разрешава на българите да бъдат българи (ВИДЕО)

Албанската местна кабеларка SOT7 позволи антибългарска пропаганда и лъжи за българска фондация в своя ефир. Антибългарската риторика дойде от небезизвестния президент на Македонския алианс за европейска интеграция (МАЕИ) Васил Стерьовски, който уж трябваше да говори за положението на македонската общност в албанската страна, но цялото му интервю се съсредоточи върху негативни коментари и обвинения срещу фондация "Българска памет". Той намеси също българското правителство, но и албанските власти.

Накратко Стерьовски обвинява българската фондация, че използва даренията си за пропаганда и дори твърди, че тя не е дарила 1 млн. евро за обществото, а забележете: "за да подкупва албански функционери, за да работят за каузата за асимилация на македонското малцинство".

Маргиналният политик стигна и по-далеч, като заговори за създадени от фондацията криминални структури в Албания.

Стерьовски повтори и старо искане на партията му да се закрие дейността на българската фондацията в Албания, защото по думите му се създавали етнически конфликти. ОЩЕ: Стерьовски пак се активира: Хвана го антибългарска параноя в съда

Общо взето изглежда Стерьовски няма свършена работа, с която да се похвали и единственият му начин да изпъкне е именно да говори срещу българската фондация.

Какво прави "Българска памет" в Албания, а Стерьовски - не?

Всъщност Стерьовски изрази възмущение как Българската армия пращала самолети до Албания. За какво обаче България изпращала самолети?

В последните години Фондация "Българска памет" и нейният председател д-р Милен Врабевски организират и финансират безплатни медицински прегледи за жителите на област Мала Преспа в Албания – регион, населен и с жители с български корени

Кампанията през годините се осъществява в синхрон с Министерство на здравеопазването на Република Албания и с подкрепата на две български министерства - Министерство на външните работи и Министерство на отбраната, което осигури транспорта на медиците с военния самолет "Спартан".

През септември 2026 г. за четвърта поредна година водещи български лекари ще извършат безплатни профилактични прегледи в община Пустец, Мала Преспа. Инициативата ще се проведе на два етапа - 11–12 септември и 25–26 септември и ще обхване широк спектър от медицински специалности, съобщиха още от фондацията.

Междувременно наскорно за втори път в рамките на няколко месеца д-р Милен Врабевски и Фондация “Българска памет” организираха и финансираха провеждането на безплатни медицински прегледи за семейства с репродуктивни проблеми в град Корча, реализирани съвместно с фондация “Искам Бебе” и екипа на МЦ “Репробиомед”, ръководен от неговия собственик д-р Георги Николов, става ясно от сайта на фондацията.

Това са само малка част от инициативите на фондацията в Албания. Нещо, с което партията на Стерьовски не може да се похвали.

Македонист от Албания преживя катарзис за българите

"Ние не сме против нито един гражданин, който се причислява към дадено малцинство. Ако някой се чувства българин, нека се чувства свободно, въобще нямаме проблем с това. Нашият проблем е с тези структури, с тези фондации", заяви от ефира на албанската телевизия SOT7 Васил Стерьовски.

Той обаче изглежда е забравил, че само преди месеци отричаше съществуването на българското малцинство в Албания.

Нещо, което започна още при преброяването през 2023 г., когато в Албания се преброиха 7057 българи.

По време на преброяването, а и много след него Македонският алианс за европейска интеграция (МАЕИ) и самият Стерьовски твърдяха, че българи няма, а подгласните му организации като "Илинден - Тирана" доскоро говореха за "български изроди" и въображаеми българи.

Кой е водещият?

Прави впечатление, че по време на интервюто водещият Илир Шута сякаш дори не се и опитва да постави под въпрос твърденията на Стерьовски, напротив - по-скоро "подгря" с репортажи от даренията на фондация "Българска памет" в Албания, въпреки че разговорът трябваше да е за македонското малцинство.

Бърза справка показва, че Шута е македонски журналист от албански произход, в което няма нищо лошо, разбира се, но обяснява поведението му по време на интервюто. С други думи - той не е безпристрастен.

За този извод допринася и наградата му от февруари тази година, която е получил от Македонското дружество „Илинден" - Тирана - дружеството на Никола Гюрджай - определяно като маргинално и аналогично с непризнатата в България сепаратистка ОМО "Илинден".

"Наградата се връчва на лица за техните особени заслуги, ангажираност и постоянна дейност в посока запазване и поддържане на македонската идентичност на членовете на македонското национално малцинство в Република Албания", гласи съобщение на вестник "Илинден - Тирана".

На пръв поглед заслугите му за запазване и поддържане на македонската идентичност не звучат като нещо притеснително, но въпросът е, че организации като "Илинден - Тирана" и партията на Стерьовски възприемат тази защита като противопоставяне с българското малцинство.

В тази връзка посланието на Гюрджай от февруари, че "тази награда ще послужи като стимул за по-нататъшната ангажираност на наградените в настоящата им решимост да работят в интерес на истината за живота и ангажиментите на македонците в Република Албания" - звучат притеснително и обясняват поведението на македонския журналист, но и дискредитират както медията, така и достоверността на думите на Стерьовски и го причисляват по-скоро в полето на пропагандата. Изглежда това е неговият стил: "пропагандаторът Стерьовски вика дръжте пропагандатора", или с други думи - това е дезинформация, която цели да обърка обществото. ОЩЕ: "Изроди" и "въображаеми българи": На Илинден - Тирана не й остана нищо друго освен език на омразата