Качеството на водите за плуване в части от Гърция е под въпрос: Вижте къде

Десетки от най-оживените плажове на гръцката област Атика бяха определени като неподходящи за плуване, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на скорошни тестове на Панхеленския център за екологични изследвания. Констатациите обаче противоречат на официалните гръцки и европейски оценки за качеството на водите за къпане. Резултатите се различават от данните, публикувани от гръцкото министерство на околната среда на уебсайта bathingwaterprofiles.gr съгласно директива на Европейския съюз, и от доклад, публикуван миналата седмица от Европейската агенция за околна среда, който класира Гърция на второ място в ЕС по чистота на водите въз основа на проби от 1734 места за къпане.

Местната власт недоволства срещу изследването

Панхеленския център за екологични изследвания публикува измервания на водите за къпане повече от 20 години, което често води до спорове с общините. Местните власти, Централният съюз на общините и публичните агенции поставят под въпрос методите и констатациите на организацията.

Константинос Алагианис, кмет на Маркопуло Месогаяс, заяви, че тестовете, проведени от общината в Порто Рафти и общинския плаж Авлаки, са показали много добри резултати.

Гръцкото екомининистерство внесе успокоение

Служители на Министерството на околната среда съветват обществеността да разчита на програмата за мониторинг на министерството, която използва сертифицирани лаборатории и стандартизирани протоколи. Министерството казва, че пробите се събират приблизително на всеки 20 дни. ОЩЕ: РЗИ погна басейните в София: Две проби са с отклонения*