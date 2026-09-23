"Заплашваха да изнасилят Вучич": Председателят на сръбския парламент се обръща към ЕС

Председателят на Народното събрание на Сърбия Ана Бърнабич се обърна към европейски представители, включително комисаря по разширяването Марта Кос, и към всички партии в Европейския парламент относно видеоклип от кампанията, публикуван от студенти от Факултета за драматични изкуства (ФДИ) в Белград, който тя интерпретира като заплаха за изнасилване на Александър Вучич, предаде хърватската медия "Индекс". Тя ги покани да гледат видеото и да преценят дали то насърчава демократичните ценности.

„Заплашваха го да го изнасилят“

Става дума за видеоклип, наречен „Сърбия не го искаше“, който студентите публикуваха на 19 септември. На черно-белите кадри Александър Вучич е в центъра, след което следват съобщения от граждани, в които се казва, че не го искат за президент и че не е добре дошъл. Ана Бърнабич нарече видеото „чудовищно“ и реагира остро. Във видеото, освен всичко друго, Вучич е заплашен със затвор, а последният кадър показва сапун под затворнически душ, което Бърнабич интерпретира като заплаха за изнасилване.

„Последният изстрел със сапуна в килията е пряка заплаха за всеки с различни политически възгледи, а в този конкретен случай за Александър Вучич, че ще бъде изнасилен и че този вид наказание ще бъде празнувано и популяризирано“, написа Бърнабич в социалната мрежа X. ОЩЕ: Иска светът да го чуе, но тайно ще набира Путин по телефона: Вучич заминава с послания за Ню Йорк