Мъртвец е кандидат за общински съветник в Скопие

Югозападната ни съседка се готви за местни избори в утрешния ден, като днес се оказа, че една от листите за общински съветници в Скопие включва починало лице. Така нашите съседи от Северна Македония могат да се похвалят с "мъртви души" и в листите. Поради това, на днешното си заседание Държавната избирателна комисия реши да обяви бюлетината за невалидна, съобщи македонската телевизия 21.

Членовете на Държавната избирателната комисия (ДИК) единодушно решиха да анулират тази общинска листа. Тъй като тази информация е открита късно, т.е. след определянето на листите, подадената общинска листа не може да бъде премахната от бюлетината, тъй като изборните материали вече са разпространени.

"Тъй като тази информация беше открита късно, бюлетините вече са отпечатани и разпространени и процесът не може да бъде спрян, т.е. правото на гражданите да гласуват не може да бъде ограничено. Следователно, с това решение предоставяме и подходящи указания как да се процедира с всички гласове, подадени за тази листа с кандидати, т.е. избирателните комисии ще считат тези бюлетини за невалидни", заяви Борис Кондарко, председател на Държавната избирателна комисия.

Не се случва за първи път

"Такъв случай се случи и миналата година. Взехме мерки обаче и отхвърлихме списъка, защото не беше регистриран, а сега е регистриран в избирателния списък и това създава допълнително объркване", добави добави Борис Кондарко, председател на ДИК.

По думите му документите ще бъдат предадени на прокуратурата, за да се образува производство, ако има основания. "Миналата година беше образувано наказателно производство, мисля, че все още е в ход, не знам докъде е стигнало, но за такива случаи е предвидено наказателно производство", заяви още Кондарко. ОЩЕ: Агитация на чист български: Македонска медия възмутена от македонски политик