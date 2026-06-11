Не могат да преживеят истината: Македонска телевизия със собственик българин атакува подкаста "Коридор 8"

Македонската телевизия "Канал" 5, чийто собственик е българинът Емил Стоименов, атакува македоно-българския подкаст "Коридор" 8. Атаката идва часове след епизод, в който в подкаста се коментира материала на Actualno.com за българския паспорт на Стоименов и се показват документите от преписката, с която той е получил българско гражданство, която показва негово лицемерие през годините.

В подкаста се показва ръкописният почерк на Стоименов, в който е заявил, че иска да допринесе за позитивния образ на България и че македонците и българите са "два български народа близки". Същевременно телевизията, за която се хвали в преписката, че притежава, не е спирала да разпространява антибългарска пропаганда, наричайки българите "фашистки окупатори", а българските жени "евтини проститутки". ОЩЕ: Дядото с български медал: Внукът създаде македонска телевизия, за да нарича дейци като него "окупатори" (ДОКУМЕНТИ)

В какво се състои атаката?

Часове след епизода в YouTube са постъпили три copyright strikes (предупреждения за нарушаване на авторски права) от скопския "Канал 5", с твърдението, че нашите видео-коментари нарушават авторските права на телевизията. YouTube ни информира, че след 7 дни ще заличи канала с цялата му история от пет години и половина и стотици видеоемисии, излъчени на живо.

"Създателите на съдържание имаме право да покажем откъси от чужди видеа, за да ги подложим например на критичен анализ, коментар или изобличаване на твърдения в показания материал. Именно такъв е случаят с нашите видео-реакции. Те не си присвояват и не представят за своя чуждата продукция - напротив, показват я такава, каквато е и реагират на конкретни изказвания", посочват в своя "Фейсбук" от Коридор 8.

Снимка: Facebook/Коридор 8

Няма подкаст, няма проблем

Изглежда Емил Стоименов от Канал 5 не е издържал на напрежението, че истината за него е излязла наяве и е измислил решение на проблема с лицемерието си, намирайки вратичка да попречи на подкаста да съществува. Защо пък да има свобода на словото?

В типично сталинистки стил "Има човек- има проблем; няма човек - няма проблем", той действа на принципа: "Има подкаст - има проблем; няма подкаст - няма проблем".

Риторичен е въпросът дали дядо му Алекса Стоименов, лежал в югославски комунистически затвор, би се гордял с подхода на своя внук.

Кои са Коридор 8?

"Коридор 8" описват себе си като "видео подкаст от хора за хора". Негов водещ е Георги Станков, който често описва подкаста си като македоно-българска седянка.

Истината е, че в него намират трибуна на граждани както на България, така и на Северна Македония и на Албания, на журналисти и общественици, за да коментират българо-македонските отношения и застоя в европейската интеграция на Република Северна Македония.

Коридор 8 досега винаги е държал на добрия тон и никога не е разпространявал език на омразата, нито пък е оспорвал правото на самоопределение на всеки човек - за разлика от македонската телевизия Канал 5. ОЩЕ: Бивш македонски министър: 250 000 македонци имат български паспорти