"Не съм неговият Пленкович": Не драма между влюбени, а между президенти от Балканите (ВИДЕО)

"Не съм неговият Пленкович" и "Вучич не е добре дошъл в Хърватия". Тези реплики си размениха сръбският президент Александър Вучич и хърватският му колега Зоран Миланович и да,това не е драма между влюбени, а между двама президенти от Балканите. Поводът за скандала са обвинението на Вучич срещу Хърватия в намеса в сръбските местни избори и последвалата отмяна на Срещата на върха от процеса Бърдо-Бриони, който включва всички бивши югославски републики, става ясно от материал на хърватската медия "Индекс".

Croatian President Milanović declared that Serbia's Vucic is not welcome in Croatia and cancelled a planned regional summit due to Vucic's recent rhetoric and actions. pic.twitter.com/7di0N90sMp — Admirim (@admirim) March 30, 2026

Обвиненията на Вучич

Вучич обвинява Хърватия в намеса в изборите. Коментирайки твърденията на режимските медии за чуждо влияние на местни избори, Вучич спомена логистичната подкрепа на съседна държава, съобщава Nova.rs. В отговор на журналистически въпрос относно предполагаемото присъствие на автомобили с хърватски регистрационни номера в изборния ден в Кула, Вучич обяви, че скоро ще предостави повече информация. „Относно вчерашните избори ми беше ясно каква логистична подкрепа е оказана от съседна държава. В следващия период обаче ще получа по-подробен доклад за това и след това ще го споделя с вас", каза Вучич.

Миланович не иска Вучич в Хърватия

След това хърватският президент Зоран Миланович изпрати изявление, в което заяви, че смята, че пристигането на президента Александър Вучич в Хърватия не е възможно и че затова е решил да отмени срещата по процеса Бърдо-Бриони. „Република Хърватия и Република Словения, като членове на Европейския съюз, инициираха процеса Бърдо-Бриони с цел подобряване на взаимното сътрудничество и ускоряване на процеса на европейска интеграция на страните от Югоизточна Европа.Срещата на държавните глави от процеса Бърдо-Бриони беше планирана да се проведе през май тази година в Хърватия".

Вучич се разсърди

Вучич смята, че Миланович не е трябвало да отменя цялата среща, а е можел „мило да покани другарите си от Прищина, Тирана.

„Що се отнася до изявленията, на които се позовава Зоран Миланович, аз не съм негова работа и не съм неговият Пленкович, за да си мисли, че може да живее от мен, както живее от някои от своите хора или от представители на други държави. Точно както не искам нито Пленкович, нито Гърлич Радман да ми диктуват какво ще кажа. Говоря като свободен и либертариански президент на Сърбия и говоря истината", каза Вучич.