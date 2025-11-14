Войната в Украйна:

"Нека произнесе реч на Акропола": Американският посланик ще помоли Тръмп да посети Гърция

„Разбира се, че всички бихме искали това, нали? Нека (бел. ред Тръмп) произнесе реч на Акропола. Надявам се да дойде, ще го помоля да дойде. Той е толкова трудолюбив, работи непрестанно", каза американският посланик Кимбърли Гилфойл в интервю за Antenna TV късно в четвъртък, предаде гръцкото издание Kathimerini. Гилфойл не изключи посещение на Тръмп в гръцката столица.

„Имаме феноменални отношения. Бяхме много силни съюзници и това ще продължи. С моето присъствие тук, с това, че бях избран тук от президента Тръмп, с поставянето ми тук в Атина, говори много за това как той се чувства по отношение на Гърция, какво искаме да правим, работейки заедно“, каза тя.

Новият посланик на САЩ в Атина заяви, че Вашингтон вижда Гърция като развиващ се енергиен център, решаващ за противодействие на руското и китайското влияние, подчертавайки, че президентът Доналд Тръмп я е изпратил, за да задълбочи стратегическото сътрудничество в региона.

Американски инвестиции в пристанище Пирея

Гилфойл също изрази съжаление, че китайската държавна корабна група Cosco е получила контрол над главното гръцко пристанище Пирея през 2016 г., което предполага, че влиянието на Пекин би могло да бъде балансирано чрез увеличени американски инвестиции в други инфраструктурни проекти.

„Мисля, че е много важно... да имаме американска инфраструктура тук, за да подпомогнем региона. Може би всъщност да увеличим производството от други пристанища и райони, за да балансираме китайското влияние с пристанището Пирея“, каза посланикът, отбелязвайки, че пристанището е попаднало под контрола на Cosco по време на период на икономически сътресения, когато Гърция не е била в стабилно положение. ОЩЕ: Мицотакис с първа среща с Кимбърли Гилфойл: САЩ виждат Гърция като енергиен център (ВИДЕО)

