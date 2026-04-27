Нелеп инцидент заради цигара: Паника обхвана гръцки ферибот (ВИДЕО)

Паника възникна на пътническия ферибот "Нисос Самос" след като автоматичната му система за пожарогасене се е задействала. Причината е запалена цигара от пътник в затворено пространство, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на властите. Инцидентът е станал късно в петък, докато корабът е плавал от Пирея за Хиос и Лесбос. Димът е активирал бордови детектори, което е накарало системата да изпусне големи количества вода вътре в кораба.

Последиците

Няма съобщения за пострадали, но вътрешните части са претърпели материални щети. Членовете на екипажа са реагирали, за да успокоят пътниците, а източници съобщиха, че системата е функционирала по предназначение и са били спазени процедурите за безопасност.

Пушачът ще бъде глобен

Властите проучват възможните санкции за тези, които са нарушили забраната за пушене на закрито. Не беше ясно веднага дали е започнато официално разследване.

Инцидентът е станал по време на засилени пътувания преди празника на Таксиархис от Мантамадос на Лесбос.