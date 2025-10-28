Арсовска напомни на Мицкоски за Груевски и намекна, че е дебел за багажник на кола

"Когато избягаш от Македония след около година, защото те болят коленете, няма да можеш да се побереш в багажника на кола — ще трябва да те транспортират през границата в багажа на автобус към Будапеща". Тази прогноза направи кметът на Скопие Данела Арсовска към македонския премиер Християн Мицкоски, като изглежда му намеква за килограмите или ръста, предаде македонската медия frontline.

Припомняме, че бившият македонския премиер Никола Груевски, известен с антибългарската си пропаганда, напусна страната си, бягайки от правосъдие именно в багажника на кола.

Това стана ясно през 2019 г., като информацията разкри тогавашният премиер Зоран Заев.

"Груевски е слязъл с асансьор в мазето на сградата, а там се скрил в багажника на автомобил, който го извел извън страната. В Албания го чакала друга, унгарска дипломатическа кола“, поясни Заев през 2019 г. ОЩЕ: Груевски е избягал от Македония в багажник на кола, твърди Заев

Кой е виновен за кризата с боклука в Скопие?

Поводът за саркастичното послание към Мицкоски от страна на Арсовска е хаосът с отпадъците в Скопие.

В обръщението си Арсовска директно атакува лидера на ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицковски, твърдейки, че именно негови кадри са отговорни за хаоса с отпадъците в столицата.

„Председателят на Съвета на директорите на „Комунална хигиена“ Юлияна Спировска, по нареждане на ВМРО, непрекъснато пречи години наред, докато градът не се удави в боклуци. А сега директорът е виновен, че не е успял да закупи 35 нови камиона, защото Юлиана го е отложила, за да може Орце да ги закупи“, каза Арсовска. ОЩЕ: Мъртвец е кандидат за общински съветник в Скопие