Нито дума за сръбския посланик: Велислава Петрова се срещна с недопуснатите българи в Сърбия

След недопусксането на българи в Сърбия българският външен министър Велислава Петрова - Чамова е уверила потърпевшите доц. Ангел Джонев и д-р Валентин Янев от Институт "Западни покрайнини" в пълната подкрепа на българската държава и в частност на Министерството на външните работи за тях и за дейността на инситута, става ясно от съобщение на външното ни министерство.

Петрова се е срещнала с тях, като повод за разговора, който се е провел на 22 октомври, е отказът на властите на Република Сърбия да допуснат българските граждани на своя територия с мотив, че те представляват заплаха за националната сигурност на страната.

Припомняме, че доц. Джонев не беше допуснат на 10 октомври в Сърбия, т.е. 12 дни преди срещата, а случаите с д-р Янев започват още от август месец тази година.

По време на срещата, освен конкретния казус, доц. Джонев и д-р Янев са представили дейността на Научния институт „Западни покрайнини“. Били са обсъдени и редица въпроси, свързани с положението на българското национално малцинство в Сърбия и особено трудностите и проблемите, пред които са изправени българите, живеещи в приграничните райони на съседната държава. ОЩЕ: "Белград затваря граници за българите": Институт "Западни покрайнини" с призив към МВнР, изслушват ги в парламента

Нито дума за сръбския посланик?

Външният министър е подчертала, че към въпросите, поставени на срещата, се подхожда с максимално внимание и те ще продължат да бъдат от приоритетно значение за МВнР, става ясно още от съобщението на външното ни министерство.

В съобщението обаче не се предоставят повече подробности за срещата и за конкретните действия на министерството ни, нито дали ще бъде извикан сръбският посланик по темата, за което от института призоваха многократно. ОЩЕ: Защо мишкуваме като държава пред Сърбия и не защитаваме националното си достойнство?