Партньор на Запада, но и приятел на Кремъл: Индийският военен износ за Европа скочи 17 пъти

Износът на боеприпаси от Индия за Европа е нараснал с 1600% по време на войната в Украйна. За четирите години на войната Индия е продала на европейски държави артилерийски снаряди, мини, експлозиви и ракетно гориво на стойност най-малко 872 млн. долара, показва проучване на Bloomberg. . За сравнение, за същия период, но преди войната, общият обем на индийския военен износ към Европа е възлизал на едва 49,2 млн. долара, което представлява скок от над 17 пъти.
Около 75% от износа е насочен към страни от Централна и Източна Европа, които подпомагат въоръжаването на Украйна.
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Специализирани боеприпаси и компоненти като взривното вещество RDX или задвижващи заряди се продават на европейски държавни и частни компании. Част от тях се сглобяват или реекспортират и впоследствие постъпват на въоръжение в украинската армия.
Официално правителството на Нарендра Моди поддържа стриктен неутрализъм, призовава за диалог и запазва близки връзки с Кремъл, който исторически е най-големият доставчик на оръжие за индийската армия. Чрез продажба за европейски посредници обаче Ню Делхи печели от глада за боеприпаси на Запад, без да изпраща директно оръжие на Киев.
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Руските дипломати и разузнавателни служби нееднократно са повдигали въпроса пред Ню Делхи за наличието на индийски 155-мм и 120-мм боеприпаси на фронта в Украйна. Индия обаче се позовава на международните търговски договори, според които стоките се продават на легални европейски купувачи и Ню Делхи няма пряк контрол върху последващия реекспорт в рамките на ЕС и НАТО.
Indian ammunition exports to Europe surged by 1,600% during the war in Ukraine Over the four years of the war, India sold European countries at least $872 million worth of artillery shells, mines, explosives and rocket propellant. In the four years before Russia’s full-scale invasion, exports totalled just $49.2 million, Bloomberg reports. Around 75% of exports went to Central and Eastern European countries helping to arm Ukraine. Officially, New Delhi maintains neutrality and continues to maintain ties with Moscow, which was India’s main arms supplier for decades. But selling ammunition to European countries allows India to profit from rising demand without supplying weapons directly to Ukraine.— NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2026