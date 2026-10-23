Кабинетът "Радев":

Партньор на Запада, но и приятел на Кремъл: Индийският военен износ за Европа скочи 17 пъти

23 октомври 2026, 13:45 часа 501 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
Партньор на Запада, но и приятел на Кремъл: Индийският военен износ за Европа скочи 17 пъти

Износът на боеприпаси от Индия за Европа е нараснал с 1600% по време на войната в Украйна. За четирите години на войната Индия е продала на европейски държави артилерийски снаряди, мини, експлозиви и ракетно гориво на стойност най-малко 872 млн. долара, показва проучване на Bloomberg. . За сравнение, за същия период, но преди войната, общият обем на индийския военен износ към Европа е възлизал на едва 49,2 млн. долара, което представлява скок от над 17 пъти.

Около 75% от износа е насочен към страни от Централна и Източна Европа, които подпомагат въоръжаването на Украйна.

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Специализирани боеприпаси и компоненти като взривното вещество RDX или задвижващи заряди се продават на европейски държавни и частни компании. Част от тях се сглобяват или реекспортират и впоследствие постъпват на въоръжение в украинската армия.

Официално правителството на Нарендра Моди поддържа стриктен неутрализъм, призовава за диалог и запазва близки връзки с Кремъл, който исторически е най-големият доставчик на оръжие за индийската армия. Чрез продажба за европейски посредници обаче Ню Делхи печели от глада за боеприпаси на Запад, без да изпраща директно оръжие на Киев.

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Руските дипломати и разузнавателни служби нееднократно са повдигали въпроса пред Ню Делхи за наличието на индийски 155-мм и 120-мм боеприпаси на фронта в Украйна. Индия обаче се позовава на международните търговски договори, според които стоките се продават на легални европейски купувачи и Ню Делхи няма пряк контрол върху последващия реекспорт в рамките на ЕС и НАТО.

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Боеприпаси война Украйна индия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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