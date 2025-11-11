Нов протест в Белград, този път срещу проект на зетя на Тръмп (ВИДЕО)

Сръбски студенти и жители на Белград протестираха днес срещу плановете за разрушаване на сградата на бившия генерален щаб на югославската армия заради строителството на луксозен хотел на Джаред Къшнър - зет на Доналд Тръмп и чест гост на президента Вучич.
🚨🇷🇸JUST IN: Mass protests erupt in Belgrade this morning against the construction of Trump’s hotel.— Mario ZNA (@MarioBojic) November 11, 2025
Students in Serbia have launched another protest opposing the Trump Tower project, planned on the very site where NATO and the U.S. once bombed central Belgrade. pic.twitter.com/bipLaCy0uq
Миналата година компанията на Къшнър подписа договор със сръбското правителство за наем на терена за 99 години и реконструкция на обекта, който беше лишен от статута на паметник на културата. Въпросът е чувствителен в Сърбия, защото сградата е бомбардирана от НАТО по време на въздушната кампания за прекратяване на войната в Косово през 1999 година.
Преди дни сръбският парламент гласува специален закон, който позволява ускорено начало на разрушаването. Демонстрантите издигнаха символична човешка стена и очертаха "червена линия" на защита. Те почетоха паметта на загиналите в сградата и на жертвите на рухналата козирка на гарата в Нови Сад преди една година.
